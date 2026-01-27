martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 09:32
Salta.

Encontraron un explosivo en una finca rural de Tartagal

El explosivo fue encontrado en una finca rural en la provincia de Salta. El operativo culminó este lunes con la desactivación del mismo sin problemas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un artefacto explosivo de tipo sísmico fue hallado en una zona rural del barrio Villa Güemes, en la ciudad salteña de Tartagal. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, bajo las directivas de la Fiscalía Federal Descentralizada local, y culminó este lunes con la desactivación controlada del explosivo.

Intervención de Gendarmería Nacional

El hallazgo se produjo el domingo alrededor de las 19.30, cuando la Policía de Villa Güemes alertó sobre la presencia del artefacto. Ante la notificación de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, efectivos del Escuadrón 52 se desplazaron hasta el lugar y procedieron a asegurar la zona, que permaneció bajo custodia durante toda la noche y la madrugada.

Amplio operativo de seguridad

Personal de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 52, montó un operativo preventivo para resguardar el área y evitar cualquier riesgo para los vecinos y transeúntes de la zona rural donde fue encontrado el explosivo.

Desactivación del artefacto

En la mañana de este lunes, un especialista en desactivación de explosivos perteneciente a una empresa privada arribó al lugar y activó el protocolo de seguridad correspondiente. Tras las tareas técnicas, el artefacto, identificado como un explosivo sísmico tipo Booster, fue finalmente desactivado sin que se registraran inconvenientes.

Sin heridos ni daños

Desde las autoridades confirmaron que el procedimiento se desarrolló con normalidad y sin incidentes, destacando la rápida intervención y la coordinación entre la Policía, Gendarmería Nacional y la Fiscalía Federal, lo que permitió llevar tranquilidad a la comunidad de Villa Güemes y zonas aledañas.

