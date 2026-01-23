viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 10:31
Medida.

Tensión entre Salta y Bolivia: multan a argentinos por cruzar la frontera sin migración

Más de 20 argentinos fueron multados por Migraciones de Bolivia tras haber ingresado de forma ilegal a través de Aguas Blancas - Salta.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cruce en Aguas Blancas y Bolivia

Cruce en Aguas Blancas y Bolivia

Se agravó la tensión entre Salta y Bolivia luego de que más de 20 argentinos fueron multados por Migraciones del vecino país tras haber ingresado a ese país de forma ilegal. En las últimas horas se confirmó que quienes no paguen la multa correspondiente no podrán volver a entrar al país vecino por tres años.

Lee además
Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas
descenso historico de casos de salmonella en salta: hubo una reduccion del 90% video
Salud.

Descenso histórico de casos de salmonella en Salta: hubo una reducción del 90%

Cruce ilegal entre Salta y Bolivia a través de chalanas

Utilizaron chalanas para cruzar a Bolivia

Todo se originó debido a la crecida del río Bermejo registrada en los últimos días, motivo por el cual se mantuvo inhabilitado el cruce por medio de chalanas en la frontera hacia la localidad argentina Aguas Blancas, en Salta. Ante esta situación, decenas de argentinos quedaron varados del lado boliviano y se vieron obligados a retornar a pie por el Puente Internacional.

Las importantes demoras y largas filas que se generaron en el paso fronterizo tenían una explicación: varios argentinos habían cruzado a Bolivia de forma ilegal a través de chalanas. Motivo por el cual, su ingreso al país vecino no figuraba en el sistema de Migraciones boliviano.

frontera aguas blancas bolivia (1)

Sanciones a argentinos que no se registraron en Migraciones

La situación escaló cuando las autoridades aduaneras de Bolivia decidieron aplicar sanciones por evasión de frontera. Las multas alcanzan hasta 100 UFV, equivalentes a 300 bolivianos, una suma cercana a los 50.000 pesos argentinos por persona.

Además, la Dirección General de Migración de Bolivia confirmó que quienes que no paguen la multa no podrán volver a ingresar a ese país por tres años.

frontera aguas blancas bolivia (2)

Sin cruce por chalanas en Aguas Blancas - Bolivia

La fuerte crecida del río Bermejo volvió a afectar el tránsito fronterizo en Aguas Blancas, Salta. Desde este martes 20 de enero, quedó suspendido el servicio de chalanas que conecta la localidad argentina con la ciudad boliviana de Bermejo, una situación que genera complicaciones tanto para los vecinos como para la provisión de agua en la zona.

La falta de regulación de las chalanas, un problema histórico

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la ausencia de regulación nacional sobre el servicio de chalanas. El intendente de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, advirtió que existen embarcaciones con motores insuficientes para enfrentar la corriente, lo que pone en riesgo tanto a pasajeros como a otros navegantes.

Si bien Prefectura Naval trabaja en el control del sector desde hace un año, la normativa sigue sin actualizarse: “El tema chalana no está regulado ni siquiera en lo fiscal. Nación lo tiene que resolver, pero pasan los meses y no lo hacen”, remarcó.

Embed - El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Descenso histórico de casos de salmonella en Salta: hubo una reducción del 90%

Sin cruce por chalanas entre Salta y Bolivia: hasta cuándo y preocupación por la falta de controles

Salta recibe a Luciano Benavides con una caravana tras ganar el Rally Dakar

El GPS casi causa una tragedia en Salta: los desvío hacia el río y por poco no fueron arrastrados

Lo que se lee ahora
El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana video
Advertencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel