Tensión entre Salta y Bolivia: multan a argentinos por cruzar la frontera sin migración

Se agravó la tensión entre Salta y Bolivia luego de que más de 20 argentinos fueron multados por Migraciones del vecino país tras haber ingresado a ese país de forma ilegal. En las últimas horas se confirmó que quienes no paguen la multa correspondiente no podrán volver a entrar al país vecino por tres años.

Todo se originó debido a la crecida del río Bermejo registrada en los últimos días, motivo por el cual se mantuvo inhabilitado el cruce por medio de chalanas en la frontera hacia la localidad argentina Aguas Blancas, en Salta. Ante esta situación, decenas de argentinos quedaron varados del lado boliviano y se vieron obligados a retornar a pie por el Puente Internacional.

Las importantes demoras y largas filas que se generaron en el paso fronterizo tenían una explicación: varios argentinos habían cruzado a Bolivia de forma ilegal a través de chalanas. Motivo por el cual, su ingreso al país vecino no figuraba en el sistema de Migraciones boliviano.

La situación escaló cuando las autoridades aduaneras de Bolivia decidieron aplicar sanciones por evasión de frontera. Las multas alcanzan hasta 100 UFV, equivalentes a 300 bolivianos, una suma cercana a los 50.000 pesos argentinos por persona.

Además, la Dirección General de Migración de Bolivia confirmó que quienes que no paguen la multa no podrán volver a ingresar a ese país por tres años.

La fuerte crecida del río Bermejo volvió a afectar el tránsito fronterizo en Aguas Blancas, Salta. Desde este martes 20 de enero, quedó suspendido el servicio de chalanas que conecta la localidad argentina con la ciudad boliviana de Bermejo, una situación que genera complicaciones tanto para los vecinos como para la provisión de agua en la zona.

La falta de regulación de las chalanas, un problema histórico

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la ausencia de regulación nacional sobre el servicio de chalanas. El intendente de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, advirtió que existen embarcaciones con motores insuficientes para enfrentar la corriente, lo que pone en riesgo tanto a pasajeros como a otros navegantes.

Si bien Prefectura Naval trabaja en el control del sector desde hace un año, la normativa sigue sin actualizarse: “El tema chalana no está regulado ni siquiera en lo fiscal. Nación lo tiene que resolver, pero pasan los meses y no lo hacen”, remarcó.