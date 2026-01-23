viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 19:52
Policiales.

Conmoción en Salta: hallaron sin vida a un joven voluntario del Ejército en su vivienda

El cuerpo del joven voluntario fue encontrado en su casa de Tartagal. Investigan las causas del fallecimiento

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El cuerpo de un joven de 25 años fue encontrado en su casa de Tartagal, Salta. (Imágen ilustrativa)

El cuerpo de un joven de 25 años fue encontrado en su casa de Tartagal, Salta. (Imágen ilustrativa)

Un profundo impacto generó en la ciudad de Tartagal, Salta, el hallazgo sin vida de Juan González, de 25 años, un joven voluntario del Ejército Argentino. El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves en el barrio Villa Güemes, una zona céntrica y muy transitada de la localidad.

El episodio salió a la luz, este jueves, luego de que Gonzáles no se presentara a cumplir con su guardia matutina y tampoco respondiera a reiterados llamados. Ante la falta de contacto, personas de su entorno dieron aviso y se dirigieron a su domicilio.

El hallazgo del joven voluntario que generó conmoción

Al ingresar a la vivienda, se encontraron con el peor escenario: el joven ya se encontraba sin vida. De inmediato se dio intervención a la Policía, que dispuso la custodia del domicilio y puso en marcha el protocolo correspondiente.

La vivienda se encuentra a pocas cuadras de la plaza principal y de una dependencia policial, en un sector con constante circulación de vecinos, lo que incrementó la sorpresa en el barrio.

Dolor y espera por respuestas

En el lugar se hizo presente el padre del joven, visiblemente afectado por la situación, mientras aguardaba novedades sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento, por lo que todas las hipótesis permanecen abiertas.

El voluntario estaba en pareja y era padre de una beba de pocos meses. Al momento de conocerse la noticia, su compañera se encontraba en Embarcación y viajó de urgencia hacia Tartagal tras ser notificada del hecho.

Investigación en curso

Desde la policía salteña indicaron que el caso se encuentra bajo investigación y que será clave el resultado de los estudios forenses para esclarecer lo sucedido. El fallecimiento del joven militar voluntario generó muestras de dolor no solo en Tartagal y otras localidades norteñas.

