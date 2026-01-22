jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 11:07
Salud.

Enseñan RCP en un semáforo de Salta y sorprenden a los automovilistas

Estudiantes brindaron una demostración de reanimación cardiopulmonar durante la espera del semáforo cerca del Monumento a Güemes de Salta.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
RCP en Salta
La acción se desarrolló en un semáforo ubicado en inmediaciones del Monumento a Güemes, un punto de alta circulación vehicular y peatonal. Allí, un grupo de estudiantes aprovechó el tiempo de espera del semáforo en rojo para realizar una demostración práctica de RCP.

La propuesta llamó la atención de quienes aguardaban el cambio de luz, quienes se encontraron con una escena distinta a la habitual y con un mensaje directo sobre la importancia de saber cómo actuar ante una emergencia.

La intervención se enfocó en captar la atención de automovilistas y peatones en un momento en el que, de forma inevitable, deben detenerse y mirar hacia adelante. De este modo, la enseñanza se integró a la rutina urbana sin necesidad de convocatorias previas.

La escena generó curiosidad y comentarios entre quienes presenciaron la actividad, que observaron atentos cada movimiento mientras aguardaban la habilitación del tránsito.

Embed - Enseñan RCP en el semáforo en Salta

Formación y concientización comunitaria

Desde la Cruz Roja Salta señalaron que la propuesta surgió como una forma de concientizar sobre la importancia de la RCP y de promover su aprendizaje fuera de los ámbitos tradicionales, como aulas o capacitaciones formales.

La institución ofrece cursos gratuitos y pagos, además de capacitaciones a empresas y organizaciones. Sin embargo, esta iniciativa buscó llegar también a quienes no suelen acercarse a este tipo de formaciones.

¿Qué es RCP?

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica de primeros auxilios que se aplica cuando una persona sufre un paro cardíaco o deja de respirar. Su objetivo es mantener la circulación de sangre y el ingreso de oxígeno al cerebro hasta que llegue asistencia médica especializada.

La RCP combina compresiones torácicas y, en algunos casos, respiración asistida. Puede ser realizada por cualquier persona con capacitación básica y no requiere equipamiento complejo, lo que la convierte en una herramienta clave ante emergencias inesperadas.

