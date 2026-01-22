Enseñan RCP en un semáforo de Salta y sorprenden a los automovilistas

Aprender reanimación cardiopulmonar (RCP) se transformó en una necesidad creciente para la comunidad, ya que se trata de una técnica clave para actuar ante emergencias y salvar vidas. En ese contexto, la Cruz Roja Salta llevó adelante una iniciativa poco habitual que buscó acercar este conocimiento básico a la mayor cantidad de personas posible, en un espacio público y cotidiano.

La acción se desarrolló en un semáforo ubicado en inmediaciones del Monumento a Güemes, un punto de alta circulación vehicular y peatonal. Allí, un grupo de estudiantes aprovechó el tiempo de espera del semáforo en rojo para realizar una demostración práctica de RCP.

La propuesta llamó la atención de quienes aguardaban el cambio de luz , quienes se encontraron con una escena distinta a la habitual y con un mensaje directo sobre la importancia de saber cómo actuar ante una emergencia.

Durante los aproximadamente 30 segundos que dura el semáforo en rojo, los estudiantes desplegaron carteles informativos y utilizaron un maniquí para mostrar los pasos básicos de la reanimación cardiopulmonar. La demostración se realizó de manera clara y sencilla, con el objetivo de que cualquier persona pudiera comprender la técnica.

La intervención se enfocó en captar la atención de automovilistas y peatones en un momento en el que, de forma inevitable, deben detenerse y mirar hacia adelante. De este modo, la enseñanza se integró a la rutina urbana sin necesidad de convocatorias previas.

La escena generó curiosidad y comentarios entre quienes presenciaron la actividad, que observaron atentos cada movimiento mientras aguardaban la habilitación del tránsito.

Formación y concientización comunitaria

Desde la Cruz Roja Salta señalaron que la propuesta surgió como una forma de concientizar sobre la importancia de la RCP y de promover su aprendizaje fuera de los ámbitos tradicionales, como aulas o capacitaciones formales.

La institución ofrece cursos gratuitos y pagos, además de capacitaciones a empresas y organizaciones. Sin embargo, esta iniciativa buscó llegar también a quienes no suelen acercarse a este tipo de formaciones.

¿Qué es RCP?

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica de primeros auxilios que se aplica cuando una persona sufre un paro cardíaco o deja de respirar. Su objetivo es mantener la circulación de sangre y el ingreso de oxígeno al cerebro hasta que llegue asistencia médica especializada.

La RCP combina compresiones torácicas y, en algunos casos, respiración asistida. Puede ser realizada por cualquier persona con capacitación básica y no requiere equipamiento complejo, lo que la convierte en una herramienta clave ante emergencias inesperadas.