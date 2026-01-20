Lluvias en Salta: rescataron con vuelos sanitarios a familias que habían quedado aisladas

Asistencia a damnificados por las lluvias con vuelos sanitarios - Salta (imagen ilustrativa)

Las intensas lluvias registradas en la madrugada del 20 de enero en el norte de Salta y que afectó principalmente a 11 localidades generaron graves complicaciones. En General Mosconi varias familias quedaron incomunicadas y sufrieron importantes daños materiales por lo que tanto para su traslado como para llevar ayuda humanitaria se utilizaron vuelos sanitarios.

Ante esta situación, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la utilización de vuelos sanitarios para rescatar a personas aisladas y reforzar la asistencia en los sectores más afectados.

Uno de los puntos más comprometidos fue el paraje Balbuena, donde las familias debieron ser evacuadas por vía aérea tras quedar totalmente aisladas a causa del temporal.

105904-desarrollo-social-asistio-a-mas-de-100-familias-afectadas-por-las-intensas-lluvias-en-11-municipios Además, los equipos de emergencia regresaron a la zona para ampliar la ayuda humanitaria, con la entrega de módulos alimentarios, colchones, pañales, bidones de agua potable y rollos de plástico, con el objetivo de asistir a quienes resultaron damnificados por las lluvias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.