Inicio de la semana con lluvias en Jujuy

Seguirán las lluvias en Jujuy

Para el inicio de semana, nuestra provincia mantendrá inestabilidad climática intensa pese al alerta naranja vigente lluvias y tormentas fuertes en Valles, Yungas y Ramal, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan hasta 115 mm acumulados localizados, ráfagas superiores a 90 km/h, ocasional caída de granizo y temperaturas entre 12°C mínima y 22°C máxima.

lluvias.jpg Nubosidad y chaparrones En San Salvador de Jujuy y Valles (San Pedro, Perico), se espera una nubosidad con chaparrones intensos desde temprano, vientos del NO rotando al SE y riesgo de inconvenientes en zonas urbanas. Yungas (San Francisco, Valle Grande) pueden acumular la mayor cantidad de tormentas, por lo que se están tomando los recaudos pertinentes. Quebrada templada (Tilcara, Humahuaca) tendrá 30-50 mm, neblinas matutinas y mejoría parcial al mediodía; la Puna tendrá precipitaciones aisladas.

Las autoridades insisten en evitar zonas bajas, no cruzar crecidas y monitorear cortes de ruta como la 9 y 66. Probabilidad de lluvias 90-100% hasta la noche, con despeje gradual el martes. Actualizaciones en sitio SMN y radios locales para residentes de Alto Comedero y barrios periféricos.

lluvias paraguas tormentas.jpg Como seguirán los próximos días Para mañana martes y miércoles se mantienen la inestabilidad en interior provincial. En el norte con un 60% de probabilidad de lluvias, con una mínima de 22º y una máxima de 25°, con mejoría jueves-viernes: parcialmente nublado en San Pedro y Yungas llegando a una máxima de 27°. Estará soleado en Quebrada y Puna. Mejorando parcialmente estas condiciones.

