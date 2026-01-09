Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy

El ingreso de una ciclogénesis en el territorio argentino está generando un notable cambio en las condiciones meteorológicas, con lluvias abundantes y un marcado descenso de temperaturas en varias provincias. Aunque este fenómeno no traerá tormentas fuertes a Jujuy , sí influirá en el estado del tiempo durante los próximos días.

El avance de un frente frío sobre el centro de Argentina provocó precipitaciones aisladas y abrió paso a un proceso de ciclogénesis que se intensificó a medida que el sistema de altura comenzó a ondular. Como consecuencia, el frente quedó estacionado desde el jueves en el norte argentino y consolidó un profundo centro de bajas presiones en superficie.

Este escenario generará aproximadamente 72 horas de inestabilidad, entre jueves y sábado, con lluvias y tormentas de variada intensidad que afectarán al mismo tiempo a múltiples provincias.

Durante el jueves, las precipitaciones se concentraron en Cuyo, el NOA, Córdoba y Santiago del Estero, mientras que entre viernes y sábado se desplazarán hacia el este del país, alcanzando el NEA, el sur del Litoral y sectores del noreste de Buenos Aires.

Más allá de las lluvias, uno de los efectos más destacados será el fuerte viento del este, cuyas ráfagas se intensificarán en la franja central del país, impulsadas por un centro de altas presiones que avanza por el Mar Argentino hacia el noreste.

¿Cómo impactará en Jujuy?

Aunque la ciclogénesis afecta de manera directa a varias provincias, Jujuy no se encuentra bajo alerta por tormentas para este viernes. Sin embargo, el fenómeno sí influirá en el estado del tiempo local durante el fin de semana, con jornadas frescas, húmedas y con la probabilidad de lluvias débiles.

Viernes 9 de enero

Se esperan lluvias débiles, cielo mayormente cubierto y una máxima de 20°C.

Sábado 10 de enero

La temperatura ascenderá a 23°C, con cielo nuboso y posibilidad de precipitaciones.

Domingo 11 de enero

La máxima trepará a 26°C, aunque se mantienen altas probabilidades de tormentas fuertes, especialmente durante la tarde y la noche.

Alerta por tormentas con granizo en Jujuy

Qué es una ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de desarrollo o intensificación de un ciclón, un sistema de baja presión en la atmósfera donde los vientos giran en sentido horario en el hemisferio sur. Este fenómeno se asocia comúnmente con mal tiempo, como fuertes vientos, lluvias intensas y tormentas.

Qué efectos meteorológicos provoca una ciclogénesis

Una ciclogénesis provoca efectos meteorológicos intensos, como vientos fuertes, lluvias abundantes y tormentas persistentes. Estos fenómenos suelen intensificarse por la interacción entre masas de aire cálido y frío, lo que resulta en inestabilidad atmosférica prolongada.

Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 70 km/h, especialmente en regiones como el Río de la Plata y la costa bonaerense. Las precipitaciones son intensas y de larga duración, acompañadas frecuentemente de tormentas eléctricas y nubosidad densa.