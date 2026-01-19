El túnel derivador entre barrio Norte y Cuyaya nuevamente colapsado por las lluvias

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas provocaron una nueva inundación en el canal derivador que conecta los barrios Barrio Norte y Cuyaya, una situación que volvió a generar complicaciones para el tránsito vehicular en la zona.

El canal, en el sentido Barrio Norte–Cuyaya, se encuentra totalmente colapsado debido al elevado nivel del agua, que desbordó sobre la calzada e impide una circulación normal y segura. En varios sectores, el caudal acumulado supera la altura de las cubiertas de los vehículos, lo que representa un riesgo significativo para los automovilistas.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador Riesgo para quienes circulan por la zona A pesar de las condiciones adversas, algunos conductores continúan transitando por el lugar, con el peligro de que los vehículos se queden detenidos en medio del agua o sufran daños mecánicos. La visibilidad reducida y la fuerza de la corriente agravan aún más la situación, especialmente durante las horas de mayor circulación.

La situación en la zona es de larga data La inundación del canal derivador entre Barrio Norte y Cuyaya no es un hecho aislado, sino una situación que se repite cada vez que se registran lluvias intensas en San Salvador de Jujuy. Habitantes de ambos barrios aseguran que la acumulación de agua en los túneles y derivadores se torna “un inconveniente habitual” y que la dificultad para transitar por la zona se manifiesta con frecuencia tras cada precipitación significativa.

Vecinos, automovilistas y motociclistas consultados en eventos similares señalaron que la complejidad del paso no solo se debe al agua acumulada, sino a un diseño y mantenimiento que, a su entender, no responde adecuadamente ante los desbordes del canal. “Todas las veces se inunda”, afirmó un motociclista, lamentando la falta de mejoras estructurales que eviten la obstrucción del conducto durante las tormentas.

