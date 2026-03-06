viernes 06 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 10:37
8M.

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

La Multisectorial de Mujeres y Disidencias, junto a gremios y organizaciones sociales, convocó a una marcha por el Día de la Mujer, en defensa de sus derechos.

Por  Judith Girón
Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy

Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy

La marcha es impulsada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, que estará acompañada por diferentes sindicatos y organizaciones, entre ellos APUAP, CEDEMS y la organización de derechos humanos H.I.J.O.S., además de colectivos sociales y estudiantiles.

Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy

Bajo la consigna “Unidas y en las calles contra las reformas esclavistas de Milei”, las organizaciones convocantes señalaron que la movilización busca visibilizar reclamos vinculados a los derechos laborales, la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Marcharán por el Día de la Mujer: los pedidos de las organizaciones

Entre los principales planteos, las agrupaciones manifestaron su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y advirtieron sobre lo que consideran un retroceso en derechos conquistados por las mujeres trabajadoras. También reclamarán por condiciones laborales dignas, igualdad salarial y estabilidad en el empleo.

Otro de los puntos centrales de la convocatoria es el pedido de cumplimiento del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la protección frente a la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

Las organizaciones también recordaron la situación de violencia de género en el país. Según datos difundidos por el Observatorio Mumalá, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron 36 femicidios en Argentina, lo que representa una muerte violenta cada 39 horas. En tanto, informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación señalan que durante 2025 se registraron siete femicidios en la provincia de Jujuy.

En ese contexto, desde la Multisectorial destacaron que la movilización forma parte de una jornada de lucha que se replica en distintas ciudades del país y del mundo, con el objetivo de defender los derechos conquistados y exigir políticas públicas que garanticen una vida libre de violencias para las mujeres y diversidades.

La convocatoria en la capital jujeña prevé la concentración en Plaza Belgrano y posteriormente una movilización por el centro de la ciudad, en una jornada que reunirá a organizaciones feministas, sindicatos y colectivos sociales bajo las consignas del movimiento del 8M.

