martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 19:13
25N.

Marcharon en Jujuy pidiendo justicia por los casos de violencia de género

En una jornada cargada de emoción y reclamo, personas se movilizaron por calles céntricas, acompañando a familias víctimas de femicidios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcha en Jujuy.

Marcha en Jujuy.

Líneas de ayuda para casos de violencia de género
Línea gratuita.

Fortalecen línea 0800 para atención a víctimas de violencia de género en Jujuy
Alto Comedero y los casos de violencia de género (Foto ilustrativa)
Datos.

Alto Comedero, el lugar con más casos de violencia de género

En la capital jujeña, una gran cantidad de personas recorrieron las calles del centro para exigir justicia por los femicidios registrados en la provincia y acompañar a las familias que perdieron a un ser querido. Varias de ellas participaron de la movilización llevando fotos, carteles y pedidos de respuestas judiciales.

WhatsApp Video 2025-11-25 at 18.51.58

Un día clave en la lucha contra la violencia

El 25 de noviembre tiene un fuerte valor simbólico en la historia de los derechos humanos. La fecha recuerda a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo, un crimen que se convirtió en emblema mundial de la resistencia contra la violencia de Estado y la violencia machista.

La ONU oficializó la fecha en 1999, estableciéndola como día internacional para reflexionar, exigir justicia y avanzar hacia la erradicación total de la violencia contra mujeres y diversidades.

A partir de esa declaración, el 25 de noviembre se consolidó como una jornada global de movilización, con marchas, actividades comunitarias, campañas en medios de comunicación y acciones de concientización que buscan mantener el tema en la agenda pública y generar cambios profundos en la sociedad.

WhatsApp Video 2025-11-25 at 18.42.34

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.

Las hermanas de Daniela Mamani reclaman justicia

Las hermanas de Daniela Mamani, la joven asesinada el 11 de noviembre, participaron de la marcha en San Salvador de Jujuy y expresaron su dolor, su pedido de justicia y su indignación por la falta de respuesta estatal. “Tomamos fuerza para venir desde Humahuaca hasta acá”, dijeron, mientras familiares y vecinos realizaban una movilización paralela en su ciudad.

Recordaron quién era Daniela para su familia: “Era una persona muy querida, trabajadora… siempre recalco lo que era ella”. También explicaron que la joven ya no estaba con su agresor: “Ella ya no estaba con él… la acosaba, sí, pero quién iba a imaginar que iba a pasar esto”.

image
Marcha por el 25N / pedido de justicia por el femicidio de Daniela Mamaní.

Marcha por el 25N / pedido de justicia por el femicidio de Daniela Mamaní.

Las hermanas denunciaron que “Los llamados al 911 están desde las 21. La policía acudió a las 11 y se retira a las 11.40 sin ingresar al domicilio y sin saber cómo se encontraba Daniela”.

Respecto al avance judicial, indicaron: “Hasta ahora Matías está cuatro meses, hay que esperar, está con la preventiva”. También remarcaron que la condena, por más alta que sea, no devolverá a su hermana: “Ni aunque él tenga la máxima nos van a devolver a nuestra hermana… pero por lo menos vamos a tener un alivio de que no va a volver a hacer daño a ninguna otra mujer”.

Con dolor, subrayaron la diferencia entre agresor y víctima: “Él está preso, pero está con vida. Y mi hermana ya no está. Nos dejó un vacío muy grande”.

Uno tiene que aprender a respetar a la otra persona y alejarse de la mejor forma para que no vuelva a pasar lo mismo”. Finalizaron con un pedido cargado de sentido: “Para que no haya otra Daniela”.

Embed - Marcha 25N- familia de Daniela Mamaní

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

