Alberto Fernández al borde del juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yañez

La Cámara Federal de Comodoro Py rechazó este jueves los planteos de nulidad presentados por la defensa del ex presidente Alberto Fernández , y dejó en firme la posibilidad de que la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, avance hacia el juicio oral y público .

Justicia. Denuncia a Alberto Fernández por violencia de género: el fiscal pidió que vaya a juicio

Según confirmaron fuentes judiciales, la Sala II del tribunal, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, desestimó los recursos interpuestos por la defensa del ex mandatario contra los pedidos de elevación a juicio formulados por el fiscal federal Ramiro González y la querella que representa a Yañez.

De esta manera, Fernández quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral , aunque el proceso podría demorarse debido a una serie de incidentes judiciales recientes que aún deben resolverse.

El expresidente está acusado por varios episodios de lesiones agravadas y otro de amenazas. Fabiola Yáñez pedirá 12 años de cárcel para Alberto Fernández.

Un procesamiento por violencia de género

El ex presidente está procesado por lesiones leves y graves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas contra Fabiola Yañez, hechos que habrían ocurrido durante su gestión, mientras convivían en la Quinta de Olivos.

La Justicia determinó que existieron al menos dos episodios de agresión física, en los que Yañez resultó con moretones en un ojo y en un brazo.

En agosto pasado, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron la elevación a juicio oral. La defensa, encabezada por la abogada Silvina Carreira, pidió anular ambos requerimientos argumentando que aún quedaban medidas de prueba pendientes y que la presentación de la querella se había realizado fuera de plazo.

Los planteos fueron rechazados por el juez Julián Ercolini, y ahora esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal. Irurzun y Farah consideraron que los pedidos de nulidad “ya habían sido resueltos” y que el pedido de elevación a juicio de la Fiscalía “contiene un detalle suficiente de los hechos”, descartando irregularidades.

Alberto Fernández, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

En disidencia, el camarista Roberto Boico —ex abogado de Cristina Kirchner— sostuvo que el pedido de elevación de la querella fue presentado fuera del plazo legal y debía considerarse extemporáneo.

Un expediente con múltiples frentes abiertos

Pese a la confirmación del fallo, el avance hacia el juicio no será inmediato. A comienzos de octubre, la Cámara de Casación Penal apartó al juez Ercolini del caso, aceptando un planteo de la defensa que cuestionaba su imparcialidad. El nuevo magistrado a cargo es Daniel Rafecas, propuesto por el propio Fernández como Procurador General durante su gobierno.

Con el cambio de juez, la defensa pidió la nulidad de todas las decisiones previas y que la investigación vuelva a iniciarse desde cero, un planteo que aún espera resolución.

A esto se suma un fallo reciente de la Cámara Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que pidió que el expediente sea trasladado al fuero porteño y se acumule con otra causa en la que Fernández denunció a Yañez por amenazas, y donde además se analiza el régimen de visitas de su hijo Francisco.

Los jueces Jorge Franza y Luisa Escrich sostuvieron que la “conflictiva intrafamiliar” debería tramitar en un único fuero, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora, el juez Rafecas deberá decidir si acepta el cambio de jurisdicción. Si rechaza el planteo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación será la encargada de definir dónde continuará el expediente.

Mientras tanto, el futuro judicial del ex presidente permanece en suspenso, con la causa a un paso del juicio oral, pero sujeta a varias definiciones clave que podrían modificar su curso.