Fabiola Yañez declaró por más de cuatro horas en España en la causa que le inicio al ex presidente Alberto Fernández por violencia de genero . La ex primera Dama se presentó a las 10.30 de Argentina a través de una videoconferencia ante el fiscal Ramiro González en la causa, testimonio que se extendió hasta pasadas las 14 horas.

Gallegos subrayó que “no considera que sea necesario que la ex primera dama vuelva a brindar su testimonio”, aunque esperarán los pasos procesales que la Justicia determine. “Ahora sólo resta confiar”, señaló la mediática abogada.

Fabiola Yañez declaró desde España casi cuatro horas ante el fiscal (Foto ilustrativa) Fabiola Yañez declaró desde España casi cuatro horas ante el fiscal (Foto ilustrativa)

Fabiola Yañez ingresó al consulado argentino apenas pasadas las 15 horas de España. Lo hizo en el asiento de atrás del vehículo que la trasladaba y vestía un traje blanco y llevaba anteojos de sol, y no realizó declaraciones a los periodistas.

Minutos antes de la ampliación de la declaración de la ex pareja de Fernández, el juez Julián Ercolini rechazó el pedido de la defensa para estar presente en la testimonial, mientras la querella de Yañez se opuso férreamente y el magistrado resolvió en ese sentido.

La causa está actualmente en los tribunales de Comodoro Py porque fue un desprendimiento del expediente de los Seguros donde investigan hechos de corrupción durante el gobierno de Fernández. Pero la defensa del ex presidente ya solicitó que la causa por violencia de género pase a la Justicia Federal de San Isidro, donde tiene jurisdicción la Quinta de Olivos. Este nuevo testimonio definirá el destino de la causa.

La declaración de Fabiola Yañez

En el primer escrito presentado solicitó, a través de su abogada Mariana Gallego, ser querellante en la causa. Se trata de una declaración de 18 carillas, que fueron acompañadas por documentos firmados por el cónsul argentino en Madrid, Daniel Alberto Plaza, que certificó la firma de la ex primera dama.

“El maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes”, sostuvo en la presentación, y habló de “violencia reproductiva”, al confirmar que había quedado embaraza del ex Presidente.

“Nuevamente apareció su deprecio y rechazo, esta vez respecto de nuestro hijo por nacer, me dijo ‘esto no puede pasar, estoy en shock’ comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aun, que no me había presentado a su hijo”, contó.

fabiola yañez - alberto fernandez.jpg Fabiola Yañez y Alberto Fernández (Archivo)

“No puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo”, le habría objetado el ex presidente. “Entonces ¿por qué no me lo dijiste? Nos hubiésemos cuidado”, fue la respuesta de Yañez. Fernández volvió a insistir: “Hay que resolverlo, tenés que abortar”.

“Antes que lo hiciera, era tal su perversión que le dijo al hijo que estaba embarazada, para después responsabilizarme a mí del aborto”, puntualizó Yañez sobre ese episodio, al que denomina como su “peor decisión”.

Asimismo, dijo que sufrió “lesiones graves que dejaron secuelas de daño psicológicos hasta el día de hoy” y que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes”, y dijo que sufrió “terrorismo psicológico”

Que dijo Alberto Fernández

El ex presidente habló con el diario El País de España y marcó que la ex primera dama no inició la acción penal por decisión propia, sino que deslizó que “hay alguien que la ha incentivado” y sentenció: “Hay un aprovechamiento político del Gobierno”.

“Yo sigo diciendo lo mismo. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, afirmó.

Alberto Fernández Alberto Fernández

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.