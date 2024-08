Quién es Cecilia Hermoso, la CM de Dylan a la que apuntó Fabiola Yáñez

Tal cual detalló Infobae al acceder al escrito completo, Fabiola Yáñez habría manifestado: "En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él negaba".

cecilia hermoso.jpg Cecilia Hermoso, CM de Dylan

Qué dijo Fabiola Yáñez sobre Cecilia Hermoso

"Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas", reveló la ex primera dama.

A su vez, un exfuncionario dio más detalles en diálogo con el portal antes mencionado sobre la mujer señalada por Fabiola Yañez: "Trabajó desde 2017 junto a Alberto, estuvo en la campaña y fue escalando posiciones. Es la única persona que tenía su clave de Twitter".

image.png

