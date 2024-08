La abogada de Alberto Fernández pidió la nulidad de la declaración de Fabiola Yáñez

Luego que se le negara el ingreso, la abogada de Alberto Fernández aseguró que la declaración de Fabiola Yáñez no es válida.

La abogada Silvina Irene Carreiras, defensora del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez , solicitó la nulidad de la declaración que la ex primera dama brindó hoy desde España, argumentando que la misma carece de validez legal.

"Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerse públicamente ante toda la sociedad, entonces no la revictimiza tanto la situación, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa?" , planteó la letrada, quien considera que la decisión del juez Julián Ercolini de rechazar la presencia de la defensa durante la testimonial es un acto de parcialidad en contra de su representado.

La declaración de Fabiola Yáñez

Yáñez llegó al consulado argentino en Madrid a las 10:11 de la mañana, hora de Argentina (las 15:11 en España), vestida con un traje blanco y gafas de sol. Su llegada se produjo poco después de que el juez Ercolini decidiera no aceptar el pedido de la defensa para participar activamente en la declaración, una decisión que fue apoyada firmemente por la abogada de la ex primera dama, Mariana Gallego.

Según Carreiras, la ausencia de la defensa durante este procedimiento viola los principios de contradicción y defensa en juicio, por lo que insiste en que la declaración de Yañez debería ser anulada.

La importancia de esta declaración radica en que podría aportar detalles clave sobre los hechos denunciados y ayudar a la justicia a tomar decisiones sobre posibles medidas de prueba adicionales, así como a definir si corresponde citar a indagatoria al expresidente Fernández.

Además, el testimonio de Yáñez también podría ser determinante para establecer en qué tribunal se llevará adelante la investigación. Actualmente, la causa se tramita en los tribunales de Comodoro Py, ya que se desprende de un expediente de corrupción relacionado con el gobierno de Fernández. Sin embargo, la defensa del expresidente solicitó que el caso sea trasladado a la Justicia Federal de San Isidro, que tiene jurisdicción sobre la Quinta de Olivos, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

En el primer escrito presentado en el expediente, Fabiola solicitó ser querellante en la causa y detalló en 18 carillas los episodios de maltrato que sufrió durante su relación con Fernández. La ex primera dama describió un patrón de violencia constante, incluyendo agresiones físicas, hostigamiento y desprecio, que culminaron en lo que ella define como "violencia reproductiva". Según su testimonio, poco después de comenzar a convivir con Fernández, quedó embarazada, lo que desencadenó una serie de conductas abusivas por parte del expresidente.

Yáñez relató que, al enterarse de su embarazo, Fernández mostró un rechazo absoluto, exigiéndole que abortara. “Nuevamente apareció su desprecio y rechazo, esta vez respecto de nuestro hijo por nacer. Me dijo: 'Esto no puede pasar, estoy en shock', y comenzó a hostigarme diciendo que era muy pronto, que no estaba listo aún”, contó.

Además, la ex primera dama señaló que no recibió apoyo del Ministerio de la Mujer durante el tiempo en que sufrió el maltrato, lo que agregó un elemento de desprotección a su situación. "Sentí que me estaban tomando el pelo", declaró Yañez, refiriéndose a la gestión de Ayelén Mazzina, quien ocupó el cargo de ministra durante parte del mandato de Fernández.

