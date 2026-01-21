miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 09:11
Importante.

Sin cruce por chalanas entre Salta y Bolivia: hasta cuándo y preocupación por la falta de controles

El intendente de Aguas Blancas aseguró que actualmente es peligroso el cruce entre Salta y Bolivia por chalanas debido al gran caudal de agua que lleva el río.

Por  Gabriela Bernasconi
chalanas rio bermejo

La fuerte crecida del río Bermejo volvió a afectar el tránsito fronterizo en Aguas Blancas, Salta. Desde este martes 20 de enero, quedó suspendido el servicio de chalanas que conecta la localidad argentina con la ciudad boliviana de Bermejo, una situación que genera complicaciones tanto para los vecinos como para la provisión de agua en la zona.

El intendente de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, confirmó la medida y explicó que el único cruce habilitado es el puente internacional. Además, detalló que la crecida impacta directamente en la empresa Aguas del Norte, que abastece al municipio. “Cada vez que viene el río crecido dos o tres días se queda sin agua el pueblo, viene muy turbia”, señaló.

En ese marco, el referente salteño ponderó que aún no se sabe cuándo se habilitará el paso en chalana ya que depende exclusivamente de la determinación de la Prefectura Naval de Bolivia, ubicada en el puesto de control de Mamora. En consideración de cómo avance la crecida del caudal, se decidirá la apertura o continuar con el cierre preventivo.

chalanas bolivia salta

Un fenómeno que se repite cada verano

Zigarán explicó a Canal 4 que las crecientes son habituales en esta época del año debido a las intensas lluvias en Bolivia, que alimentan tanto el Bermejo como el Pilcomayo. “Como pasa en todos lados, estamos con resignación porque con la naturaleza no se puede”, expresó, recordando que todos los años deben realizar tareas de poda y preparación para mitigar los efectos del desborde.

El jefe comunal reconoció que el municipio aún se recupera de los daños provocados por las lluvias recientes. “Recién estamos saliendo de todo lo destrozado que hizo, y todos los años lo mismo: llueve mucho en Bolivia y acá en Argentina crece el río Bermejo”, afirmó.

La falta de regulación de las chalanas, un problema histórico

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la ausencia de regulación nacional sobre el servicio de chalanas. Zigarán advirtió que existen embarcaciones con motores insuficientes para enfrentar la corriente, lo que pone en riesgo tanto a pasajeros como a otros navegantes.

chalanas río Bermejo

“No es lo mismo una chalana con un motor de 10 HP que una de 40. A veces el río le gana a la chalana, pierden el sustento en medio del río, vienen a la deriva y van chocando todo”, describió.

Si bien Prefectura Naval trabaja en el control del sector desde hace un año, la normativa sigue sin actualizarse: “El tema chalana no está regulado ni siquiera en lo fiscal. Nación lo tiene que resolver, pero pasan los meses y no lo hacen”, remarcó.

Más de 4.000 personas cruzan por día: en días pico pueden llegar a 20.000

El servicio de chalanas es utilizado por miles de personas que realizan compras, trámites o transporte de mercadería entre ambos países. Según Zigarán, “debemos tener un público diario de 3.000 a 4.000 personas y en días pico puede haber hasta 20.000”.

rio bermejo chalanas

El cruce por chalana es preferido por los usuarios por su rapidez: evita el largo rodeo hasta el puente y los trámites obligatorios de aduana y migración, aunque esto también genera desbalances en los controles fronterizos. “Pasa más mercadería de la que corresponde, pero está tolerado porque no hay otra fuente de trabajo”, reconoció.

Con la suspensión del servicio, muchos viajeros optan por esperar en Aguas Blancas hasta que baje el caudal del río. “No dejan de venir, pero especulan un día más para ver si se reduce el cauce”, explicó el intendente.

Embed - ADRIÁN ZIGARÁN - Intendente de Aguas Blancas - Sin cruce por chalanas entre Salta y Bolivia

