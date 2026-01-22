jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 12:38
Salud.

Descenso histórico de casos de salmonella en Salta: hubo una reducción del 90%

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud confirma una baja histórica en las infecciones por salmonella en la provincia de Salta.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
salmonella virus

El último informe epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de Salta, confirma una baja histórica en las infecciones por salmonella en la provincia. Tras años de significativos brotes, Salta confirmó una reducción del 90% en la incidencia de la bacteria.

El cambio se consiguió a través del monitoreo estricto de la cuenca del río Arias-Arenales y un cambio en la estrategia de vigilancia en los distintos mercados e instituciones educativas.

Detalles del reporte epidemiológico de Salta sobre la reducción de salmonella

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 52, el sistema de salud notificó 42 casos positivos en todo el territorio salteño. El contraste con el año anterior es elocuente: en el mismo período de 2024 se habían registrado 410 infecciones, una cifra que hoy parece lejana.

Salmonella
En pocas ocasiones se hacen análisis en materia fecal para detectar un brote de salmonela. En general, pasa como una gastroenteritis común (Getty Images)

La baja no es aislada ni circunstancial, sino que se inscribe en una tendencia descendente que ya se había evidenciado entre 2023 y 2024, cuando los casos pasaron de 1.486 a 410, lo que implicó una disminución interanual del 72,4%.

El análisis de la distribución temporal de los casos permite observar que la mayor actividad de la enfermedad durante 2025 se concentró en momentos puntuales del año, particularmente en la semana epidemiológica 3 y en la 52, con un máximo de cuatro casos semanales. Estos picos coinciden con el período estival, una etapa que históricamente presenta mayor riesgo para las enfermedades entéricas.

A qué se debe la estacionalidad

Esta estacionalidad, según los especialistas epidemiológicos, suele asociarse a altas temperaturas, mayor consumo de agua no segura, ingesta de alimentos crudos o mal conservados y desplazamientos turísticos, factores que favorecen la proliferación bacteriana. No obstante, a diferencia de años anteriores, estos aumentos fueron limitados y controlados, sin derivar en brotes.

De esta forma, Salta se encuentra actualmente en zona de éxito, lo que significa que se registran menos casos de los esperados para este período.

image

Salta capital concentra la mayoría de los positivos

En términos geográficos, el departamento Capital continúa siendo el área con mayor cantidad de notificaciones, concentrando 31 de los 42 casos confirmados durante 2025, lo que representa el 73,8% del total provincial. El resto de los positivos se distribuyó de manera aislada de la siguiente forma:

  • Dos casos: La Caldera
  • Con un caso en cada uno: Cerrillos, Los Andes, Cachi, General Güemes, Orán, San Carlos, Rosario de Lerma, La Viña y Rivadavia.
image

El grupo más afectado es niños y adolescentes

El informe sanitario también detalla el impacto por grupos etarios. Durante el último año, más de la mitad de los casos (56%) correspondieron a niños y adolescentes de entre 1 y 14 años, un dato que mantiene a este segmento como el más vulnerable frente a las infecciones alimentarias.

En segundo lugar se ubicaron los jóvenes de 25 a 34 años, que representaron el 19,5% de los positivos. En el resto de las franjas etarias, la presencia de la enfermedad fue esporádica, sin concentración significativa.

Principales recomendaciones para evitar casos de salmonella

  1. Cocinar bien los alimentos, especialmente los de origen animal.
  2. Manipular los huevos con cuidado, evitando yemas líquidas.
  3. No consumir preparaciones con ingredientes crudos, como ciertos aderezos o postres caseros.
  4. Mantener limpias las superficies de cocina y lavarse bien las manos.
  5. Evitar el contacto con heces de mascotas y reforzar la higiene posterior.
  6. No cocinar para terceros si se presentan síntomas digestivos.
  7. Refrigerar adecuadamente los alimentos y no dejarlos fuera de la heladera por más de una hora.
