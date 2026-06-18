Terrenos sin desmalezar en San Salvador de Jujuy: analizan subir las multas

Se realizó la octava Sesión Ordinaria en el Concejo Deliberante , donde los concejales aprobaron varias ordenanzas y se proyectaron otros temas a debatir para tocar en la próxima sesión pautada para el 2 de julio. Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy , habló sobre los terrenos sin desmalezar.

“Llevando el estudio a territorio, nos encontramos que la gran mayoría de los predios que no están desmalezados no son públicos, no son ni de la municipalidad, ni de nación, ni de provincia , con lo cual no puede el estado entrar a cortar ahí”.

Anticipó que se trabaja en un proyecto para aumentar las multas a los dueños de esos terrenos para “que efectivamente se tenga que cumplir con el desmalezado por un tema de salubridad pública, y también de seguridad”.

Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

Se dio curso favorable a la Ordenanza Nº 8278/26, referente a crear el Digesto Jurídico de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que tiene por objetivo el ordenamiento, la sistematización, la consolidación normativa, la actualización permanente y la publicidad del derecho positivo municipal vigente en la ciudad.

“Es algo que realmente facilita mucho, no solamente el acceso a la legislación vigente sino también al poder avanzar con las modificaciones y articular las vigentes con las que puedan llegar a necesitar cambios”, aclaró Millón.

El fomento al deporte en San Salvador de Jujuy

Los ediles aprobaron la Ordenanza Nº 8277/26 referida a crear el “Programa Integral de Coordinación Deportiva por Distritos”. Sobre el tema, Millón dijo que “es muy importante porque no solamente sigue fomentando el deporte en los distintos distritos, sino que a partir de la incorporación a este proyecto de equipos multidisciplinarios puede ayudar a detectar distintas problemáticas de salud, de salud mental, de violencia para su derivación inmediata”.

Sesión del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy Sesión del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

En el transcurso de la sesión, también se aprobó la Ordenanza Nº 8282/26, referida a imponer el nombre “Reconquista de Jujuy” al Estadio Municipal de Hockey con césped sintético emplazado en el Parque Alberdi. “Era importante resaltar esta fecha, ese 21 de marzo de 1813, que es donde se cierra ese periodo del éxodo, cuando el pueblo en definitiva vuelve después del 23 de agosto”.

El transporte en la capital

Sobre el transporte público, Millón dijo que “hay que tomar en cuenta que algunas de las empresas que están prestando este servicio ya están en retirada porque o no se presentaron o no fueron adjudicadas, y lógicamente el servicio va a tener una caída”.

“Hay una medida cautelar que impide que se adjudiquen las nuevas líneas, así que hasta que eso salga es una problemática medio compleja. Tomen en cuenta que las empresas adjudicadas ya tienen unidades nuevas, cero kilómetros, que ya están circulando”.

Adelantó que están trabajando con el tema del blanqueo salarial para poder acceder a la jubilación de los empleados municipales. “Al no tener en blanco muchos de los ítems, la jubilación es realmente algo que no alcanza. Con esta posibilidad el municipio haría un esfuerzo económico, pero podrían llegar a tener una jubilación digna”.

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“Queremos avanzar con el tema de la exención de pago a los campos de juego y canchas. Esto sería también un beneficio no solamente para los emprendedores, sino también para los clubes”, marcó Millón y dijo que hay temas a debatir por los concejales.

Los otros temas tratados en la sesión

También se aprobó declarar de Interés Patrimonial el edificio del Cine Teatro Alfa, ubicado en calle Patricias Argentinas, mediante Ordenanza Nº 8281/2026.

Aprobaron las minutas Nº 30/2026 y 31/2026 mediante las cuales, respectivamente, se declara “Ciudadano Destacado” al arquitecto Pedro Ramos, por su compromiso con la comunidad, contribución a la revalorización y refuncionalización de edificios emblemáticos de la ciudad, y al arquitecto Carlos “Cantucho” Antoraz, por su trayectoria profesional y su pionera labor en la revalorización de la arquitectura regional y la bioconstrucción en el norte argentino.

Por último, se aprobó la Minuta 32/2026 que declara de Interés Cultural la jornada de prevención “Maratón 4 km corramos, juntos, consumo cuidado: más vida, menos riesgo”, a realizarse la semana del 26 de junio en el distrito Alto Comedero.