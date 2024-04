“Nos preocupa. Nos gustaría tener ayuda para sacar la maleza, pero hay poco servicio del municipio para limpiar”, lamentó. “Vinieron cooperativas, pero no se hizo bien el trabajo”, y dijo que ella busca desmalezar, pero su estado de salud acota su cooperación.

San Salvador, la ciudad con más casos de dengue de Jujuy

“Me gustaría que se trabaje en estos espacios, porque es el único lugar verde que tenemos”, y dijo que “hace más de tres semanas que no se limpia. Viene mucha gente por aquí y le cuesta ingresar”, subrayó Chalco sobre la situación.

La vecina de ese sector que habitan cientos de familias en la capital jujeña, aseguró que desde el Centro Vecinal “se hicieron las notas, pero gente del municipio no vino. Nos dijeron que no pueden. Pedí, pero no hay respuestas”, indicó.

San Salvador de Jujuy, la zona más afectada por el dengue

Los últimos reportes de la Dirección General de Epidemiologia sobre el aumento de los casos de dengue, resaltan que la mayor cantidad de casos se registran en San Salvador de Jujuy, concentrando casi el 50% de los afectados por la enfermedad.

Alerta en el barrio Éxodo Jujeño por la falta de desmalezamiento y limpieza

Un trabajo estadístico revela que en la capital jujeña, la mayor cantidad casos se reportan en Alto Comedero, El Chingo, Punta Diamante, Alberdi, San Pedrito, Coronel Arias y Mariano Moreno, por lo que cobra relevancia la limpieza de los espacios comunes.

¿Cómo prevenir el dengue?

Eliminar todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño

Realizar el descacharrado a diario para descartar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neumáticos, juguetes

Girar los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas

Cambiar todos los días el agua de bebederos de animales

Limpiar colectores de desagües de aire acondicionado y canaletas y tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar

Desmalezar los terrenos, jardines y patios