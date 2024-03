Malvinas una de las zonas con más casos de dengue de San Salvador de Jujuy

malvinas dengue.jpg

Mientras que otro vecino, también acotó que cada vez que llueve corre gran cantidad de agua y se inunda la zona: "Hablan del dengue pero si usted observa están todas las aguas servidas, empozadas, también se nos tranca y se inunda toda la gente para este sector porque cuando llueve es como un río y hasta el momento no llegó nadie, los funcionarios pasan pero no se ocupan de nada", exclamó demostrando su descontento Antonio.

En otro sentido, una vecina comentó que ella misma desciende hasta el canal para cortar los yuyos: "no llegan a cortar los yuyos hasta donde yo vivo, parece que no somos personas, no pagamos impuestos, yo limpio y saco los yuyos porque yo sé que la Municipalidad no viene a limpiar, hasta el canal a veces entro, pero más no puedo hacer, que vean los políticos cómo vivimos y todavía quieren aumentar más los impuestos", agregó.

San Salvador de Jujuy, la más afectada por el dengue

Según el último reporte de la Dirección General de Epidemiologia, que abarca datos desde el 9 hasta el 21 de marzo, en ese periodo se registraron 772 nuevos casos de dengue en la provincia, completando en la temporada en Jujuy un total de 1.337 resultados positivos.

Ese trabajo estadístico reafirma que la capital jujeña es la zona más afectada por la enfermedad con 574 casos, seguida de Perico que suma 251; El Carmen con 102, y Libertador General san Martin con solo 83 casos.

Las siete zonas rojas de San Salvador de Jujuy

Entre los barrios más golpeados por el dengue en la capital, esta San Pedrito, donde pertenecen Malvinas y las 820 Viviendas. También se reportaron varios casos en Alto Comedero, el Chingo, Punta Diamante, Alberdi, Coronel Arias y Mariano Moreno.

¿Cómo prevenir el dengue?

Eliminá todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño

Realizá descacharrado a diario para descartar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neumáticos, juguetes

Girá los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas

Cambiá todos los días el agua de bebederos de animales

Limpiá colectores de desagües de aire acondicionado y canaletas y tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar

Desmalezá terrenos, jardines y patios

