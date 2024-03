Nueva tasa vial en San Salvador de Jujuy: "Estamos en contra de cualquier nueva tasa"

"Todo el sector privado de Jujuy estamos en contra de cualquier nueva tasa o nuevo impuesto para cosas que ya tienen impuestos y tasas creados para el mantenimiento de las calles y no sabemos qué se hace con esos fondos. Le pedimos a los gobernantes, tanto de estados municipales, provinciales y nacionales que reduzcan el gasto, no que aumenten la recaudación porque ya a la gente no le da más el bolsillo. Que eficienticen el gasto, no que sigan inventando tasas nuevas”, subrayó el Presidente de la Cámara de Expendedores Alfredo González.