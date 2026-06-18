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18 de junio de 2026 - 22:01
País.

La reacción del papá de Lionel Messi tras la falsa noticia sobre su muerte

La familia de Lionel Messi confirmó que Jorge está bajo tratamiento médico y pidió responsabilidad al informar.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lionel Messi y su padre Jorge

Lionel Messi y su padre Jorge

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, reaccionó a la fake news sobre su muerte luego de que Florencia Peña difundiera al aire una información falsa durante un programa de streaming. La situación generó fuerte repercusión en redes sociales y obligó a la conductora a pedir disculpas públicamente por haber dado un dato sin confirmación.

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La reacción del padre de Lionel Messi fue revelada por Ángel de Brito en LAM, luego de intercambiar mensajes con Celia Cuccittini, madre del futbolista, quien se encontraba en la clínica acompañando a su marido.

Durante el programa, Ángel de Brito contó que estaba en contacto con Celia Cuccittini y que ella le relató cómo vivieron el momento tras la difusión de la fake news. “Estoy hablando con ella, que nos está mirando. Le pregunté a ver cómo habían vivido todo esto y me dijo que fue horrible”, expresó el conductor.

Lionel Messi y sus padres
Lionel Messi y sus padres

Lionel Messi y sus padres

Luego reveló la frase con la que Jorge Messi reaccionó al escándalo: “Y que Jorge está mirando y dijo ‘qué quilombo que armé’”. El comentario se conoció después de varias horas de repercusiones por el error cometido al aire y en medio de la preocupación por el estado de salud del padre del capitán de la Selección argentina.

El error de Florencia Peña al aire

La polémica comenzó durante El show del verano, el programa de Luzu conducido por Florencia Peña. En plena transmisión, la actriz afirmó que Jorge Messi había fallecido. “No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, dijo al aire.

El comentario generó sorpresa en el estudio, pero minutos después desde la producción aclararon que la información no estaba confirmada y que se trataba de un rumor que circulaba en redes sociales. “Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas”, señaló una de las productoras.

Tras advertir que la información no estaba chequeada, Florencia Peña pidió disculpas por lo ocurrido y reconoció el error. “Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake”, expresó la conductora.

Luego reflexionó sobre la circulación de noticias falsas y la necesidad de confirmar los datos antes de difundirlos. “Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake y qué es real. Y todo lo tenés que poner en tela de juicio”, sostuvo.

Florencia Peña

La actriz también comparó el episodio con otros rumores que circularon en el pasado sobre figuras públicas y cerró con un pedido de disculpas: “A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas”. Desde la producción también se sumaron al descargo: “Pedimos disculpas también desde acá, lo tiramos antes de terminar de chequearlo. Y hay rumores, pero no está nada confirmado de ningún lado”.

Qué informó la familia de Lionel Messi

La familia de Lionel Messi confirmó este jueves que Jorge Messi, de 68 años, está bajo tratamiento médico por una enfermedad. Según el mensaje difundido por la representación del futbolista, el padre del capitán argentino se encuentra bajo seguimiento médico y con un pronóstico favorable dentro del cuadro que presenta.

Además, desde el entorno familiar pidieron “responsabilidad y prudencia” a la hora de informar sobre su estado de salud. El episodio volvió a poner en debate la velocidad con la que circulan rumores en redes sociales y la importancia de chequear la información antes de comunicarla públicamente.

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