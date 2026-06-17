Ronaldo Nazario: "Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos"

La extraordinaria actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones en todo el planeta. Esta vez fue Ronaldo Nazario quien se sumó a la larga lista de figuras que destacaron la exhibición del capitán argentino en la victoria 3 a 0 sobre Argelia.

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El ex delantero brasileño, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, no ahorró elogios para el rosarino luego de que marcara los tres goles del triunfo albiceleste y alcanzara una nueva marca histórica en las Copas del Mundo.

Las declaraciones del "Fenómeno" tuvieron una gran repercusión debido al peso de su figura dentro del fútbol internacional y a la histórica rivalidad deportiva entre Argentina y Brasil.

Lionel Messi debutó ante Argelia con un triple Lionel Messi debutó ante Argelia con un triple

Los elogios de Ronaldo Nazario

Ronaldo destacó la capacidad de Messi para seguir rompiendo récords incluso a esta altura de su carrera y aseguró que nadie debería sorprenderse por lo que continúa logrando dentro de una cancha.

"Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona reinante de la competición", expresó.

Para el ex goleador brasileño, la influencia del capitán argentino trasciende los números y las estadísticas. "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante", sostuvo.

"Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos", afirmó. "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos", afirmó.

Además, destacó la regularidad que el rosarino mantiene desde hace años tanto en sus clubes como en la Selección Argentina.

"Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él", agregó.

Lionel Messi titular en la Selección Lionel Messi titular en la Selección

Una actuación que recorrió el mundo

El triplete frente a Argelia convirtió a Messi en uno de los grandes protagonistas de la primera fecha del Mundial 2026. El capitán argentino lideró a la Albiceleste en el estreno del certamen y volvió a demostrar por qué continúa siendo una de las figuras más determinantes del fútbol mundial.

Para Ronaldo, la actuación quedará grabada en la memoria de los aficionados. "Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre", concluyó el ex delantero brasileño.