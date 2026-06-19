FNE 2026: las candidatas del Sagrado Corazón de Palpalá

El Colegio Sagrado Corazón de Palpalá realizará la elección de su representante estudiantil 2026 para la FNE 2026 el miércoles 8 de julio a las 17 horas , en el Estadio Olímpico, donde se conocerá a la nueva soberana de la institución.

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La representante estudiantil 2025 es Lujan Gianinna Fernandez , quien entregará sus atributos durante una jornada especial para toda la comunidad educativa.

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