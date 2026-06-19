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19 de junio de 2026 - 07:54
Se viene.

FNE 2026: las candidatas del Sagrado Corazón de Palpalá

La elección será el 8 de julio a las 17 en el Estadio Olímpico de Palpalá. La representante saliente es Lujan Gianinna Fernández.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas Sagrado Corazón.

Candidatas Sagrado Corazón.

El Colegio Sagrado Corazón de Palpalá realizará la elección de su representante estudiantil 2026 para la FNE 2026 el miércoles 8 de julio a las 17 horas, en el Estadio Olímpico, donde se conocerá a la nueva soberana de la institución.

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La representante estudiantil 2025 es Lujan Gianinna Fernandez, quien entregará sus atributos durante una jornada especial para toda la comunidad educativa.

Embed - Llega la elección del Sagrado Corazón en Palpalá

Las candidatas del Sagrado Corazón de Palpalá

  1. Josefina Mora Ortiz Ola

  2. Pilar Rodríguez Valdez

  3. Lien Selene Mamani Ibáñez

  4. Valentina Pilar Lavayen

  5. Estefanía Anabel Melo Amerise

  6. Francesca Tejerina Villca

  7. Tatiana Guadalupe Choque

  8. Luisanna Llanes

  9. Lourdes Jazmín Cáceres Salas

  10. Camila Jazmín Rodríguez

  11. Barbara Figueroa Vilte

  12. Cristal Aguilera Senatore

  13. Nahiara Fabiana Mamani

  14. Rocío Valentina Montial

  15. Serena Rubi del Carmen

  16. Fiorela Belén Flabian Baldelomar

  17. Victoria Guadalupe Alanoca

  18. Ayelén Anahí Maras

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FNE 2026: las elecciones que se vienen

  • Agrotécnica El Brete - 19 de junio a las 14 en el Cine Forestal
  • Secundario N° 34 - 19 de junio a las 15 en el colegio
  • Comercial N° 1 "José Antonio Casas" - 19 de junio a las 17 en Acrópolis
  • Comercial N° 2 de Palpalá - 19 de junio a las 17 en el Estadio Olímpico
  • Colegio del Salvador - 19 de junio a las 19 en el establecimiento
  • IPSEL- 19 de junio a las 20 en Bankat.
  • Escuela Marina Vilte - 20 de junio a las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune

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