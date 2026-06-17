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17 de junio de 2026 - 12:23
Jujuy.

FNE 2026: la Agrotécnica El Brete presentó a sus candidatas

La Agrotécnica El Brete elegirá a su nueva representante el 19 de junio en el Cine Teatro Forestal, en el marco de la FNE 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas de la Agrotécnica El Brete para la FNE 2026.

Candidatas de la Agrotécnica El Brete para la FNE 2026.

La cuenta regresiva ya comenzó para la FNE 2026 y la Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá, presentó oficialmente a las jóvenes que participarán de la elección de representante.

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El evento se realizará el próximo 19 de junio desde las 14 en el Cine Teatro Forestal, donde la comunidad educativa acompañará una de las actividades más esperadas del calendario estudiantil.

En esta oportunidad serán diez las candidatas que buscarán suceder a Jessica Ferri, actual representante de la institución, y convertirse en la nueva embajadora del establecimiento para las distintas instancias de la FNE.

Agrotécnica El Brete
Jessica Ferri es la representante 2025.

Jessica Ferri es la representante 2025.

Las candidatas de la Agrotécnica El Brete

Candidatas a representante 2026:

  1. Leticia Apumaita
  2. Bianca López
  3. Mayra Villatarco
  4. Antonella Rivero
  5. Melisa Benítez
  6. Tiziana García
  7. Salma Montellano
  8. Jazmín Belázquez
  9. Yanay Loza

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Elecciones de este fin de semana

  • Agrotécnica El Brete - 19 de junio a las 14 en el Cine Forestal
  • Secundario N° 34 - 19 de junio a las 15 en el colegio
  • Comercial N° 1 "José Antonio Casas" - 19 de junio a las 17 en Acrópolis
  • Comercial N° 2 de Palpalá - 19 de junio a las 17 en el Estadio Olímpico
  • Colegio del Salvador - 19 de junio a las 19 en el establecimiento
  • Escuela Marina Vilte - 20 de junio a las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune

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