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17 de junio de 2026 - 12:23
Jujuy.

La Escuela Marina Vilte elegirá a su representante para la FNE 2026

La elección se realizará el sábado 20 de junio en el Multiespacio Jorge Cafrune, en el marco de la FNE 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas de la escuela Marina Vilte para la FNE 2026.

Candidatas de la escuela Marina Vilte para la FNE 2026.

La FNE 2026 continúa sumando actividades en distintos puntos de la provincia y la Escuela Marina Vilte ya se prepara para una de las jornadas más esperadas por su comunidad educativa.

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La institución llevará adelante la elección de su representante 2026 el próximo sábado 20 de junio desde las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune, donde estudiantes, docentes, familiares y amigos acompañarán a las jóvenes postulantes.

En esta oportunidad, serán 19 las candidatas que buscarán representar al establecimiento en las distintas instancias de la fiesta estudiantil más importante de Jujuy.

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Las candidatas de la Escuela Marina Vilte

Candidatas a representante 2026:

  1. Mía Merubia
  2. Ailín Sáenz
  3. Lucía Rueda Valero
  4. Keyla Arjona
  5. Yolanda Martínez
  6. Emilia Aparicio
  7. Naomi Gutiérrez
  8. Julieta Tolaba
  9. Morena Tolava Cano
  10. Josefina Fajardo
  11. Dalma Rodríguez Figueroa
  12. Anahí Alancay
  13. Melody Mamaní
  14. Selene Salguero
  15. Camila Ramos
  16. Brenda Castillo
  17. Solange Mamaní
  18. Julieta Barrios
  19. Tamara Humana Ramos

Elecciones de este fin de semana

  • Agrotécnica El Brete - 19 de junio a las 14 en el Cine Forestal
  • Secundario N° 34 - 19 de junio a las 15 en el colegio
  • Comercial N° 1 "José Antonio Casas" - 19 de junio a las 17 en Acrópolis
  • Comercial N° 2 de Palpalá - 19 de junio a las 17 en el Estadio Olímpico
  • Colegio del Salvador - 19 de junio a las 19 en el establecimiento
  • Escuela Marina Vilte - 20 de junio a las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune

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