La Escuela Marina Vilte elegirá a su representante para la FNE 2026

Candidatas de la escuela Marina Vilte para la FNE 2026.

La FNE 2026 continúa sumando actividades en distintos puntos de la provincia y la Escuela Marina Vilte ya se prepara para una de las jornadas más esperadas por su comunidad educativa.

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La institución llevará adelante la elección de su representante 2026 el próximo sábado 20 de junio desde las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune, donde estudiantes, docentes, familiares y amigos acompañarán a las jóvenes postulantes.

En esta oportunidad, serán 19 las candidatas que buscarán representar al establecimiento en las distintas instancias de la fiesta estudiantil más importante de Jujuy.

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