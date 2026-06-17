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17 de junio de 2026 - 12:23
Jujuy.

FNE 2026: conocé a las candidatas del Comercial 2 de Palpalá

La institución elegirá a su nueva representante el 19 de junio en el Estadio Olímpico. También se conocerá al nuevo Paje 10 para la FNE 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas del Comercial 2 de Palpalá para la FNE 2026.

Candidatas del Comercial 2 de Palpalá para la FNE 2026.

La FNE 2026 ya se vive con intensidad en los establecimientos educativos de toda la provincia y la Escuela de Comercio Nº 2 de Palpalá se prepara para una de las elecciones más convocantes de esta temporada estudiantil.

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La institución realizará la elección de su representante 2026 el próximo 19 de junio desde las 17 en el Estadio Olímpico de Palpalá, donde estudiantes, familias y docentes acompañarán una jornada cargada de emoción y color.

En esta oportunidad, un total de 41 candidatas buscarán convertirse en la nueva representante del establecimiento y suceder a Camila Arenas, quien actualmente lleva la corona de la institución.

Comercial de Palpalá
Camila Arenas, representante 2025 del Comercial 2 de Palpalá.

Camila Arenas, representante 2025 del Comercial 2 de Palpalá.

También elegirán al nuevo Paje 10

Además de la elección femenina, la comunidad educativa conocerá quién será el nuevo Paje 10 del colegio.

El joven elegido sucederá a Patricio Freta, quien representó a la institución durante el último año en las distintas actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Comercial de Palpalá (1)
Patricio Freta, paje 10.

Patricio Freta, paje 10.

Las candidatas del Comercial 2 de Palpalá

  1. Siomara Toconás
  2. Daniela Sarabia
  3. Agustina Navarro
  4. Luciana Satas
  5. Itatí Segovia
  6. Valentina Sardina
  7. Nicole Valeriano
  8. Mía Flores
  9. Abril Véliz
  10. Dagmar Ritterstein
  11. Rosario Pippo
  12. Lucía Díaz
  13. Lucero romano
  14. Julieta Díaz
  15. Desirree Alí
  16. Julieta Choque
  17. Zoé Avellaneda
  18. Agustina Benencia
  19. Araceli Ríos
  20. Candela Espinoza
  21. Julieta Díaz
  22. Iara López
  23. Esmeralda Manrrique Arteaga
  24. Malena Solís
  25. Loana Cari Alócer
  26. Morena Dimattia
  27. María Visuara
  28. Nahiara Maldonado
  29. Paula Contrera
  30. Azul Aucapiña
  31. Samira Frías
  32. Ivana Guebara
  33. Celina Herrera
  34. Agustina Alarcón
  35. Sharon Gallardo
  36. Julieta Galián
  37. Emilia Ruiz
  38. Paula Navia
  39. Sofía Sosa
  40. Dana Párraga Tapia
  41. Milagros Mamaní Arratia

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Elecciones de este fin de semana

  • Agrotécnica El Brete - 19 de junio a las 14 en el Cine Forestal
  • Secundario N° 34 - 19 de junio a las 15 en el colegio
  • Comercial N° 1 "José Antonio Casas" - 19 de junio a las 17 en Acrópolis
  • Comercial N° 2 de Palpalá - 19 de junio a las 17 en el Estadio Olímpico
  • Colegio del Salvador - 19 de junio a las 19 en el establecimiento
  • Escuela Marina Vilte - 20 de junio a las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune

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