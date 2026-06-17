FNE 2026: conocé a las candidatas del Comercial 2 de Palpalá

Candidatas del Comercial 2 de Palpalá para la FNE 2026.

La FNE 2026 ya se vive con intensidad en los establecimientos educativos de toda la provincia y la Escuela de Comercio Nº 2 de Palpalá se prepara para una de las elecciones más convocantes de esta temporada estudiantil.

La institución realizará la elección de su representante 2026 el próximo 19 de junio desde las 17 en el Estadio Olímpico de Palpalá, donde estudiantes, familias y docentes acompañarán una jornada cargada de emoción y color.

En esta oportunidad, un total de 41 candidatas buscarán convertirse en la nueva representante del establecimiento y suceder a Camila Arenas, quien actualmente lleva la corona de la institución.

Comercial de Palpalá Camila Arenas, representante 2025 del Comercial 2 de Palpalá. También elegirán al nuevo Paje 10 Además de la elección femenina, la comunidad educativa conocerá quién será el nuevo Paje 10 del colegio. El joven elegido sucederá a Patricio Freta, quien representó a la institución durante el último año en las distintas actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Comercial de Palpalá (1) Patricio Freta, paje 10. Las candidatas del Comercial 2 de Palpalá Siomara Toconás Daniela Sarabia Agustina Navarro Luciana Satas Itatí Segovia Valentina Sardina Nicole Valeriano Mía Flores Abril Véliz Dagmar Ritterstein Rosario Pippo Lucía Díaz Lucero romano Julieta Díaz Desirree Alí Julieta Choque Zoé Avellaneda Agustina Benencia Araceli Ríos Candela Espinoza Julieta Díaz Iara López Esmeralda Manrrique Arteaga Malena Solís Loana Cari Alócer Morena Dimattia María Visuara Nahiara Maldonado Paula Contrera Azul Aucapiña Samira Frías Ivana Guebara Celina Herrera Agustina Alarcón Sharon Gallardo Julieta Galián Emilia Ruiz Paula Navia Sofía Sosa Dana Párraga Tapia Milagros Mamaní Arratia Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Elecciones de este fin de semana Agrotécnica El Brete - 19 de junio a las 14 en el Cine Forestal

Secundario N° 34 - 19 de junio a las 15 en el colegio

Comercial N° 1 "José Antonio Casas" - 19 de junio a las 17 en Acrópolis

Comercial N° 2 de Palpalá - 19 de junio a las 17 en el Estadio Olímpico

Colegio del Salvador - 19 de junio a las 19 en el establecimiento

Escuela Marina Vilte - 20 de junio a las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune

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