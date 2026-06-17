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17 de junio de 2026 - 18:36
Fiesta.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Santa Bárbara

La elección se realizará el próximo viernes 26 de junio, la representante saliente es Victoria Zamar y habrá 26 candidatas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas colegio Santa Bárbara.

Candidatas colegio Santa Bárbara.

El Colegio Santa Bárbara realizará la elección de su reina para la FNE 2026 el viernes 26 de junio a las 20 horas, en el local bailable Akropolis, donde se conocerá a la nueva representante estudiantil de la institución.

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La representante saliente es Victoria Zamar, quien entregará sus atributos durante la noche de elección.

  1. Juliana Eleit

  2. Sofía Pasin

  3. Candelaria Saicha Suarez

  4. Leticia Montenovi

  5. Rosario Abril Navarro

  6. Macarena del Rocío Sola Sánchez

  7. Candelaria Antonela Armata

  8. Guillermina Milena Firpo

  9. María Paz Cabrera

  10. Luz Carolina Saravia Puntillo

  11. Cecilia Zoe Mena

  12. Esmeralda Agüero Paoloni

  13. Sofía Valentina Quiroga

  14. Victoria Mercedes Hansen Pfister

  15. Esperanza Paredes Mulqui

  16. Pilar del Carmen Quintana Delgado

  17. Martina Singh Sáez

  18. Cecilia Morena Chosco

  19. Morena Natali Villagra

  20. Camila Luz Gálvez Martínez

  21. Milena Ariana Farfán

  22. Clara María Zamar Veritier

  23. Constanza Noelia Alanoca

  24. Josefina Laura Jacobacci Diez

  25. Lourdes Santos

  26. Luciana Méndez

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FNE 2026: las elecciones que se vienen

  • Agrotécnica El Brete - 19 de junio a las 14 en el Cine Forestal
  • Secundario N° 34 - 19 de junio a las 15 en el colegio
  • Comercial N° 1 "José Antonio Casas" - 19 de junio a las 17 en Acrópolis
  • Comercial N° 2 de Palpalá - 19 de junio a las 17 en el Estadio Olímpico
  • Colegio del Salvador - 19 de junio a las 19 en el establecimiento
  • Escuela Marina Vilte - 20 de junio a las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune

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