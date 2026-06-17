FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Santa Bárbara

El Colegio Santa Bárbara realizará la elección de su reina para la FNE 2026 el viernes 26 de junio a las 20 horas, en el local bailable Akropolis, donde se conocerá a la nueva representante estudiantil de la institución.
La representante saliente es Victoria Zamar, quien entregará sus atributos durante la noche de elección.
FNE 2026: las elecciones que se vienen
- Agrotécnica El Brete - 19 de junio a las 14 en el Cine Forestal
- Secundario N° 34 - 19 de junio a las 15 en el colegio
- Comercial N° 1 "José Antonio Casas" - 19 de junio a las 17 en Acrópolis
- Comercial N° 2 de Palpalá - 19 de junio a las 17 en el Estadio Olímpico
- Colegio del Salvador - 19 de junio a las 19 en el establecimiento
- Escuela Marina Vilte - 20 de junio a las 18:30 en el Multiespacio Jorge Cafrune
Embed - CANDIDATAS COLEGIO SANTA BARBARA
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.