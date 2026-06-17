FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Santa Bárbara

El Colegio Santa Bárbara realizará la elección de su reina para la FNE 2026 el viernes 26 de junio a las 20 horas , en el local bailable Akropolis, donde se conocerá a la nueva representante estudiantil de la institución.

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La representante saliente es Victoria Zamar , quien entregará sus atributos durante la noche de elección.

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