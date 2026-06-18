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18 de junio de 2026 - 20:08
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Cuánto sale preparar un asado en Jujuy para el Día del Padre

El asado vuelve a estar entre las opciones más elegidas para celebrar el Día del Padre en Jujuy. Un carnicero habló con Canal 4 sobre los cortes más buscados.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Asado por el Día del Padre (imagen creada con IA).

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Asado para el Día del Padre.

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De acuerdo con los precios relevados por Canal 4, preparar una parrilla familiar puede partir desde los $22.000 el kilo, según el corte elegido y la cantidad de personas que participen de la celebración.

Cuánto cuesta el asado en Jujuy

René explicó que el kilo de asado especial se vende a $22.000. Dentro de esa categoría se incluyen cortes como palomita, vacío y tapa de asado, que son algunos de los más buscados por los clientes.

Asado
Asado para el Día del Padre.

Asado para el Día del Padre.

“Normalmente llevan medio kilo por persona”, señaló el carnicero al referirse a la cantidad que suele calcularse para una reunión familiar. También indicó que muchas familias combinan carne vacuna con otros productos para completar la parrilla y acomodarse al presupuesto.

Chorizo y cerdo, otras opciones para la parrilla

Además del asado, uno de los productos más elegidos es el chorizo. Según detalló René, el kilo de chorizo especial está a $12.000.

El cerdo también aparece como una alternativa para complementar la comida del domingo. La costilla de cerdo se consigue a $12.000 el kilo, mientras que otros cortes como pierna o paleta rondan los $8.000. “Se puede complementar en la parrilla con un poco de carne y cerdo”, explicó el carnicero.

Los precios se mantienen

Consultado sobre si hubo aumentos en los últimos días, René aseguró que, hasta el momento, los valores se mantienen sin cambios. “No aumentó la carne, se mantiene”, expresó, y remarcó que no hubo una suba porcentual reciente.

De esta manera, quienes quieran preparar un asado para el Día del Padre deberán calcular el gasto según la cantidad de personas, los cortes elegidos y si se suman chorizos o cerdo a la parrilla.

Embed - ASADO DEL DÍA DEL PADRE

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