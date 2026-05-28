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28 de mayo de 2026 - 09:59
Sociedad.

Cuándo se celebra el Día del Padre 2026 en Argentina

La conmemoración volverá a realizarse el tercer domingo de junio; este año quedará pegada al feriado del Día de la Bandera, aunque sin fin de semana largo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo es el Día del Padre 2026 en la Argentina.

Cuándo es el Día del Padre 2026 en la Argentina.

Junio trae consigo una celebración tradicional que suele reunir a las familias en almuerzos, encuentros y distintos homenajes, por lo que muchas personas buscan saber cuándo se celebra el Día del Padre 2026 en la Argentina, un acontecimiento que tuvo su origen hace más de cien años.

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La fecha excata del Día del Padre 2026.

Este 2026, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio, manteniendo la costumbre de conmemorarlo el tercer domingo del mes.

Aunque la fecha llega inmediatamente después del feriado del 20 de junio por el Día de la Bandera, no habrá fin de semana largo, ya que el feriado es intransferible y este año cae sábado.

Cuál es el origen del Día del Padre

La tradición nació en 1909 en Spokane, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd solicitó a las autoridades religiosas que se realizara una celebración similar al Día de las Madres, pero dedicada a los padres. Sonora buscaba homenajear a su padre, William Smart, excombatiente de la Guerra Civil Estadounidense que crió solo a ella y a sus cinco hermanos después de que su esposa falleciera durante el parto del menor de los hijos.

La fecha del Dia del Padre en 2026.

En un primer momento, la propuesta era conmemorar la fecha el 6 de junio, coincidiendo con el cumpleaños de William. Sin embargo, los pastores encargados de organizar la celebración pidieron postergarla hasta el día 19 para contar con más tiempo de preparación. Ese año, además, la fecha coincidía con el tercer domingo del mes, modalidad que terminó consolidándose.

La celebración comenzó a adoptarse oficialmente al año siguiente en el estado de Washington y rápidamente ganó popularidad en todo el país. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson la reconoció como festividad nacional y, años más tarde, en 1972, Richard Nixon proclamó oficialmente el Día del Padre.

En la Argentina, el Día del Padre originalmente se celebraba el 24 de agosto en homenaje al general José de San Martín, reconocido como el “Padre de la Patria”. La fecha recordaba el nacimiento de Mercedes Martín de Escalada, única hija del prócer y de Remedios de Escalada.

Cuándo es el Día del Padre 2026 en la Argentina.

La conmemoración tuvo su primera edición en 1958 como tributo al libertador de Argentina, Chile y Perú. Sin embargo, durante la década de 1960 el país dejó de lado esa fecha y pasó a adoptar el calendario utilizado en Estados Unidos.

Cuándo festejan el Día del Padre otros países

Además de la Argentina, varios países de América Latina —como Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela— adoptaron la celebración del Día del Padre en junio. Lo mismo ocurre en distintas naciones europeas, entre ellas Francia, Grecia, Irlanda y Reino Unido.

El Día del Padre es una de las celebraciones más significativas del calendario argentino.

Sin embargo, en otros países la fecha se mantiene el 19 de marzo. Ese es el caso de España, Italia, Portugal, Bolivia y Honduras, donde la celebración tiene raíces católicas porque coincide con el Día de San José, figura reconocida como el padre de Jesús de Nazaret.

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