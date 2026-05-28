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28 de mayo de 2026 - 09:59
Sociedad.

Cómo tramitar el nuevo DNI: el paso a paso para actualizar el documento

La nueva versión suma materiales más duraderos y sistemas de seguridad avanzados, como grabado láser y chip sin contacto para proteger los datos personales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El RENAPER ya comenzó a emitir la nueva versión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El RENAPER ya comenzó a emitir la nueva versión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) ya comenzó a emitir la nueva versión del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las modificaciones fueron oficializadas mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

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Las actualizaciones apuntan a cambios en el diseño, los materiales y los sistemas de seguridad del documento, con el objetivo de reforzar la protección de los datos personales de los ciudadanos y adecuarse a los parámetros internacionales fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Los documentos serán de materiales más resistentes y tendrán tecnologías avanzadas para mejorar la seguridad, como un chip sin contacto y grabados láser.

Desde el Gobierno nacional precisaron que los DNI emitidos bajo las disposiciones anteriores continuarán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento indicada, por lo que no habrá obligación de reemplazarlos de manera inmediata. A continuación, todos los detalles.

Cómo es el nuevo DNI

La nueva versión del DNI estará confeccionada en una tarjeta multicapa de policarbonato e incorporará grabado láser, impresión inkjet y un chip contactless, con el objetivo de aumentar su resistencia y reforzar la seguridad de la información personal.

En el caso de los ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incluirá el escudo nacional, la leyenda “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la denominación “Documento Nacional de Identidad” y una foto color de frente.

Guía paso a paso para actualizar el nuevo Documento Nacional de Identidad.

También incluirá datos como nombre completo, sexo, número de DNI, fechas de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado con láser, código CAN, imagen secundaria de seguridad y la firma del titular. En aquellos casos en los que la persona no pueda o no sepa firmar, ese espacio permanecerá vacío.

La estética del documento tendrá un enfoque federal: la fotografía estará enmarcada por una escarapela y acompañada por elementos representativos como estrellas, el Sol de Mayo, los glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental argentino.

En la parte posterior del documento figurarán datos como domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma de seguridad. En el caso de ciudadanos extranjeros, también se incorporarán el país de nacimiento, el juzgado y la fecha de naturalización.

Por otro lado, los excombatientes de Malvinas mantendrán la inscripción que los reconoce como “Héroe” o “Heroína” de la guerra.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ya puso en circulación la versión actualizada del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En el caso de los menores de 14 años, el DNI conservará las mismas especificaciones, aunque para los niños menores de 5 años la firma será realizada por sus padres o tutores. Por otra parte, los recién nacidos que no puedan ser trasladados debido a cuestiones de salud recibirán un DNI provisorio denominado “0 Año”, con validez exclusiva dentro del territorio argentino.

Quiénes deben tramitarlo

En principio, la incorporación del nuevo DNI no significa que el documento anterior deje de tener vigencia automáticamente, siempre y cuando esté en buenas condiciones. No obstante, hay determinados casos en los que la renovación pasa a ser obligatoria o conveniente.

Deberán gestionar el nuevo ejemplar quienes necesiten actualizar información personal, como cambios de domicilio, estado civil o rectificaciones de identidad. También alcanza a las personas que deban realizar el primer DNI en las edades previstas por el sistema, como los 5, 8 o 14 años.

Cómo actualizar el nuevo Documento Nacional de Identidad.

También deberán obtener el nuevo formato aquellas personas que hayan perdido el DNI, sufrido un robo o tengan el documento dañado, ya que en esos casos la reemisión se realiza directamente bajo la versión actualizada.

Cómo actualizar el nuevo Documento Nacional de Identidad

  • Ingresá a la aplicación Mi Argentina o a los canales oficiales del Renaper para solicitar un turno. Allí podrás seleccionar el tipo de trámite, la sede y el horario disponible que más te convenga.
  • Luego, revisá la información del turno otorgado y conservá el comprobante digital que acredita la cita, ya que será solicitado al momento de la atención.
  • El día asignado, acudí al Registro Civil o Centro de Documentación elegido con el comprobante del turno y el DNI anterior, en caso de contar con él.
  • En la sede deberás completar el trámite biométrico. El personal encargado tomará la fotografía, las huellas digitales y la firma del solicitante para actualizar los datos en el sistema. Una vez finalizado el proceso, entregarán un comprobante con un código de seguimiento para consultar el estado del DNI.
Cómo actualizar el nuevo Documento Nacional de Identidad.
  • Luego, ingresá al sitio oficial del Renaper para verificar en qué instancia se encuentra la emisión del documento utilizando el código asignado. El DNI será enviado por correo al domicilio declarado y podrá recibirlo el titular o una persona mayor de 18 años presentando el comprobante correspondiente.

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