miércoles 06 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de mayo de 2026 - 19:15
Policiales.

Expulsarán de Jujuy a cinco chinos que circulaban con DNI falsos

Las cinco personas fueron detectadas en Perico con documentos argentinos que pertenecían a otras personas y pasaportes sin sellos migratorios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Procedimiento de Gendarmería.

Procedimiento de Gendarmería.

Lee además
Anunciaron la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino
Energía.

Luis Caputo anunció la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino
Impactantes imágenes del Artemis
País.

Impactantes imágenes del Artemis revelan la presencia de buques chinos en el límite del Mar Argentino

El operativo se llevó a cabo en horas de la noche, cuando los uniformados inspeccionaron dos vehículos que funcionaban como remís. Al revisar la documentación de los pasajeros, identificaron a cinco ciudadanos chinos mayores de edad y advirtieron una serie de irregularidades.

Según se informó, los extranjeros llevaban Documentos Nacionales de Identidad de ciudadanos argentinos, es decir, documentos que pertenecían a otras personas. Además, al revisar sus pasaportes, los gendarmes comprobaron que no tenían los sellos migratorios que acreditaran un ingreso legal al territorio argentino.

image
Cinco chinos circulaban con documentaci&oacute;n ajena.

Cinco chinos circulaban con documentación ajena.

A partir de esa situación, se dio aviso inmediato a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que dispuso el labrado de las actuaciones correspondientes y ordenó tomar contacto con la Dirección Nacional de Migraciones.

La expulsión se hará por Aguas Blancas

Con intervención de la Justicia Federal y previa autorización de la fiscalía, se resolvió que los cinco ciudadanos chinos sean expulsados del país.

La medida se concretará a través del Paso Fronterizo Internacional de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, donde se realizará el trámite migratorio correspondiente.

El caso quedó bajo actuación de las autoridades competentes, mientras continúa la investigación sobre la situación en la que se encontraban estas personas y el uso de documentación ajena en territorio argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo anunció la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino

Impactantes imágenes del Artemis revelan la presencia de buques chinos en el límite del Mar Argentino

La serie vertical de Wanda Nara tiene elenco completo y define quién hace de "La China"

Las frutinovelas recrearon el escándalo entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi: el video viral

Incautaron 71 kilos de cocaína ocultos en tanques de un camión en Salta

Lo que se lee ahora
Tilcara:demoraron a tres personas por presuntas estafas con falsas transferencias (Foto ilustrativa)
Policiales.

En Tilcara demoraron a tres personas por presuntas estafas con falsas transferencias

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Estadio 23 de Agosto - Copa Argentina video
Deportes.

Volvería la Copa Argentina a Jujuy: qué equipos jugarían y cuándo

Llega una nueva ciclogénesis al país - Imagen ilustrativa  video
Jujuy.

Llega una ciclogénesis al centro y norte del país: cómo va a afectar a Jujuy

Imagen ilustrativa video
Deportes.

La jujeña árbitra que hará historia al dirigir su primera final

Imagen creada con IA. video
Salud.

Está prohibida la venta y consumo de carne de burro en Jujuy

Alerta meteorológica en Jujuy: ráfagas de viento Zonda y baja de temperatura
Jujuy.

Alerta meteorológica en Jujuy: ráfagas de viento Zonda y baja de temperatura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel