Impactantes imágenes del Artemis revelan la presencia de buques chinos en el límite del Mar Argentino

Las primeras imágenes difundidas por la misión Artemis II generaron asombro no solo por su valor científico, sino también por lo que dejaron al descubierto sobre la actividad humana en el planeta. Desde la cápsula Orión, a casi 400.000 kilómetros de la Tierra, se captaron fotografías nocturnas que evidencian una impresionante concentración de luces en el Atlántico Sur.

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Las imágenes fueron publicadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, quien compartió vistas de la Tierra en las que se destacan auroras polares, la luz zodiacal y diversas ciudades iluminadas, desde Venus hasta Buenos Aires. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos fue la detección de una extensa franja luminosa en el océano.

Esa luminosidad corresponde a la presencia masiva de buques pesqueros extranjeros —en su mayoría de origen chino— operando en la denominada “Milla 201”, justo al borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina, también conocida como Mar Argentino. Esta zona se extiende hasta las 200 millas marinas desde la costa y es un punto crítico en materia de control y explotación de recursos.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-04-04T173215.335 Impactantes imágenes del Artemis

Pesca intensiva y luces visibles desde el espacio

La identificación de esta flota fue realizada por el físico y astrónomo Guillermo Abramson, del Instituto Balseiro, quien explicó que la clave está en el tipo de embarcaciones: buques “poteros”, especializados en la pesca de calamar. Este método se realiza durante la noche utilizando potentes luces para atraer a los ejemplares, lo que genera un brillo visible incluso desde el espacio.

Este fenómeno ya había sido registrado anteriormente mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, donde se describía la presencia de verdaderas “ciudades flotantes” en alta mar. Sin embargo, la novedad radica en que ahora esa actividad puede observarse desde una misión espacial, lo que refuerza la magnitud del fenómeno.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-04-04T173303.613

La intensa actividad pesquera en la zona genera preocupación entre especialistas, ya que el calamar cumple un rol clave dentro de la cadena alimentaria del ecosistema marino. Desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), se ha advertido en reiteradas oportunidades sobre el impacto que puede tener la sobreexplotación de esta especie.

En este sentido, la especialista Marcela Ivanovic, quien hasta hace poco encabezaba el Programa de Pesquerías de Cefalópodos, había señalado la importancia de preservar el equilibrio del ecosistema en el Mar Argentino, debido a que el calamar es una especie fundamental dentro de la cadena trófica.

Las imágenes del Artemis no solo ofrecen una postal impactante del planeta, sino que también ponen en evidencia un problema persistente: la presión sobre los recursos naturales en aguas internacionales y los desafíos que enfrenta la Argentina para proteger su riqueza marítima.