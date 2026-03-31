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31 de marzo de 2026 - 20:29
País.

Un microsatélite argentino en la misión Artemis II: "Es un sello de confianza para Argentina"

Artemis II de la NASA será el regreso de una tripulación humana alrededor de la Luna, y lo hará con un microsatélite argentino incluido en la misión.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un microsatéliteargentino en la misión Artemis II

Un microsatélite argentino en la misión Artemis II

Artemis II será el regreso de una tripulación humana a una trayectoria alrededor de la Luna, algo que no ocurre desde la era Apolo, y la NASA mantiene como fecha objetivo de lanzamiento este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

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Argentina es parte de este hito histórico gracias a que profesionales de universidades públicas desarrollaron un microsatélite que integrará la misión Artemis II de la NASA. Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA, habló con Canal 4 desde Cabo Cañaveral.

Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA
Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA

Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA

Esta nueva misión llevará a bordo el microsatélite argentino Atenea: “Tenemos un stand que representa a Argentina y le estamos mostrando a la gente qué es lo que, cuál es la participación de Argentina en esta nueva misión tripulada a la Luna”, dijo el profesional.

ATENEA es un desarrollo impulsado por estudiantes y científicos de distintas instituciones del país como el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la empresa VENG S.A.

Embed - FERNANDO FILIPPETTI – DIRECTOR DEL PROYECTO ASTAR

Cómo llega Argentina a ser parte del Artemis II

“El director de la NASA en ese momento, Bill Nelson, visitó la Facultad de Ingeniería de la UBA y en ese momento también trajo esta idea de que Argentina participe en la misión. CONAE tuvo que competir en otros 40 países para hacerse uno de los 12 lugares en esta misión”, detalló.

“Básicamente es una parte que une distintas etapas del SLS que es el lanzador donde van los astronautas y cada vez que se desconecta una etapa, queda una pieza de esas que une las etapas y en esos lugarcitos que hay entre etapa y etapa es donde van nuestros satélites”, explicó Filippetti.

Dijo que esta presencia en Estados Unidos es “un paso muy grande”, y dijo que hace unos pocos años trabaja con estudiantes de grado “que ni siquiera han terminado la carrera, puedan participar en una misión tripulada a la Luna”.

Stand argentino en la NASA
Stand argentino en la NASA

Stand argentino en la NASA

“Es una cosa que es una locura”, dijo sobre la presencia de los cuatro argentinos en el lanzamiento. “Esto es muy caro, es un gran esfuerzo económico de todos nosotros. También puede ser que no salga y haya que venir de nuevo”, estimó. “Tenemos mucha expectativa, se nota un clima optimista, con lo cual creemos que se va a lanzar mañana, o a más tardar pasado”.

El talento argentino al mundo

Dijo que él es un producto de la educación pública y que los argentinos tenemos mucho potencial. “Las universidades están haciendo un muy buen trabajo, tenemos muy buenas universidades públicas, hay muchos países que les gustaría estar en el nivel que estamos nosotros, tanto a la historia que tenemos, como a la capacidad técnica y de los ingenieros que podemos seguir formando día a día”.

“Tenemos un excelente nivel y estamos a una altura que solamente cuatro países están: Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita, solamente cuatro países de todos esos 40 lograron poner un satélite en tiempo y forma y NASA confió solamente en estos cuatro países”, subrayó.

“Es un sello de confianza para la Argentina que hayamos podido participar en esta misión”, y señaló que “nos gustaría participar en Artemis 3 y Artemis 4, incluso bajar a la Luna”, y marcó que “creo que a la Argentina les sobra capacidad. Creo que como país sería algo hermoso”, cerró.

Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA
Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA

Fernando Filippetti, director del proyecto ASTAR y responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA

Cómo ver Artemis II en vivo y online

La NASA ya definió el esquema de cobertura para seguir el lanzamiento desde cualquier parte del mundo. La primera transmisión comenzará a las 7:45 de la mañana, hora del este, con imágenes en vivo de las tareas de carga de combustible del cohete en el canal oficial de YouTube de la agencia. Luego, la cobertura principal arrancará a las 12:50, a través de NASA+, la plataforma oficial de streaming.

Eso significa que en Argentina el operativo podrá seguirse desde la mañana y que el tramo más importante, el del lanzamiento propiamente dicho, tendrá su momento central a las 19:24. La agencia también anunció actualizaciones permanentes en sus canales digitales y redes sociales, con imágenes, comentarios técnicos y seguimiento paso a paso de la misión.

Artemis II
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