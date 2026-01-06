De La Quiaca a la NASA: el proyecto que simula impactos de asteroides y ganó un desafío global

Nehuen Villalobos es egresado de la Escuela Técnica Provincial N° 1 y ganó un concurso de la NASA

Nehuén Villalobos es un joven estudiante de primer año de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de San Luis, nació en La Quiaca y su educación secundaria transcurrió en la Escuela de Minas y luego en la ETP1 Belmonte de dónde egresó en 2024. Junto con compañeros de su facultad decidieron presentarse al NASA Space Apps Challenge y fueron seleccionados entre los ganadores globales del certamen.

“Nos juntamos con unos compañeros que conocí este año, ante el challenge de la Nasa. Conformamos un equipo y ganamos entre 145 países y 5000 proyectos presentados”.

El proyecto se llamó ‘Special Engineers’, y planteó una simulación de impacto de asteroides para tratar de predecir las consecuencias y evaluar algunas estrategias de mitigación.

Embed - Villalobos - Alumno de la ETP 1 “Realizamos un simulador y una página con información requerida. Con el simulador se puede elegir el tamaño del asteroide, material, ángulo de impacto y velocidad en la que puede caer, con esos datos el simulador calcula las consecuencias y problemáticas que puede causar en la tierra. Esto ayuda a que las personas puedan dimensionar riesgos y resguardos” explicó Nehuén sobre la propuesta.

“De los 145 países, los 10 mejores proyectos tenían la posibilidad de viajar a la Nasa y presenciar el lanzamiento de un cohete, no llegamos a esa instancia. Pero representamos muy bien a nuestro país”. Al ser consultado sobre la vocación que eligió que no es común en los jóvenes, dijo que siempre le gustó la tecnología y la computación, y eligió como carrera la ingeniería mecatrónica, una disciplina que implica esfuerzo y según él, un manejo de la práctica y la teoría constante.

