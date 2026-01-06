De La Quiaca a la NASA: el proyecto que simula impactos de asteroides y ganó un desafío global

Nehuén Villalobos es un joven estudiante de primer año de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de San Luis, nació en La Quiaca y su educación secundaria transcurrió en la Escuela de Minas y luego en la ETP1 Belmonte de dónde egresó en 2024. Junto con compañeros de su facultad decidieron presentarse al NASA Space Apps Challenge y fueron seleccionados entre los ganadores globales del certamen.
“Nos juntamos con unos compañeros que conocí este año, ante el challenge de la Nasa. Conformamos un equipo y ganamos entre 145 países y 5000 proyectos presentados”.
El proyecto se llamó ‘Special Engineers’, y planteó una simulación de impacto de asteroides para tratar de predecir las consecuencias y evaluar algunas estrategias de mitigación.
“Realizamos un simulador y una página con información requerida. Con el simulador se puede elegir el tamaño del asteroide, material, ángulo de impacto y velocidad en la que puede caer, con esos datos el simulador calcula las consecuencias y problemáticas que puede causar en la tierra. Esto ayuda a que las personas puedan dimensionar riesgos y resguardos” explicó Nehuén sobre la propuesta.
“De los 145 países, los 10 mejores proyectos tenían la posibilidad de viajar a la Nasa y presenciar el lanzamiento de un cohete, no llegamos a esa instancia. Pero representamos muy bien a nuestro país”.
Al ser consultado sobre la vocación que eligió que no es común en los jóvenes, dijo que siempre le gustó la tecnología y la computación, y eligió como carrera la ingeniería mecatrónica, una disciplina que implica esfuerzo y según él, un manejo de la práctica y la teoría constante.
