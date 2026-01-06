martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 11:48
Promesa

De La Quiaca a la NASA: el proyecto que simula impactos de asteroides y ganó un desafío global

Nehuén Villalobos conformó un equipo que compitió en el NASA Space Apps Challenge con una app que calcula el impacto de los asteroides al caer a la tierra.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nehuen Villalobos es egresado de la Escuela Técnica Provincial N° 1 y ganó un concurso de la NASA

Nehuen Villalobos es egresado de la Escuela Técnica Provincial N° 1 y ganó un concurso de la NASA

Nehuén Villalobos es un joven estudiante de primer año de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de San Luis, nació en La Quiaca y su educación secundaria transcurrió en la Escuela de Minas y luego en la ETP1 Belmonte de dónde egresó en 2024. Junto con compañeros de su facultad decidieron presentarse al NASA Space Apps Challenge y fueron seleccionados entre los ganadores globales del certamen.

Lee además
NehuenVillalobos es egresado de la Escuela Técnica Provincial N° 1 y ganó unconcurso de la NASA video
Orgullo jujeño.

Un egresado de la ETP N° 1 fue premiado por la NASA
Hallazgo del cuerpo en el canal de Perico video
Policiales.

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

“Nos juntamos con unos compañeros que conocí este año, ante el challenge de la Nasa. Conformamos un equipo y ganamos entre 145 países y 5000 proyectos presentados”.

El proyecto se llamó ‘Special Engineers’, y planteó una simulación de impacto de asteroides para tratar de predecir las consecuencias y evaluar algunas estrategias de mitigación.

Embed - Villalobos - Alumno de la ETP 1

“Realizamos un simulador y una página con información requerida. Con el simulador se puede elegir el tamaño del asteroide, material, ángulo de impacto y velocidad en la que puede caer, con esos datos el simulador calcula las consecuencias y problemáticas que puede causar en la tierra. Esto ayuda a que las personas puedan dimensionar riesgos y resguardos” explicó Nehuén sobre la propuesta.

“De los 145 países, los 10 mejores proyectos tenían la posibilidad de viajar a la Nasa y presenciar el lanzamiento de un cohete, no llegamos a esa instancia. Pero representamos muy bien a nuestro país”.

Al ser consultado sobre la vocación que eligió que no es común en los jóvenes, dijo que siempre le gustó la tecnología y la computación, y eligió como carrera la ingeniería mecatrónica, una disciplina que implica esfuerzo y según él, un manejo de la práctica y la teoría constante.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un egresado de la ETP N° 1 fue premiado por la NASA

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Hallaron un cuerpo en el "canal de la muerte" de Perico

Los Reyes Magos adoraron junto a un pesebre en Tilcara

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Lo que se lee ahora
Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Guerreras Doradas del K-Pop llegan a Jujuy.
Show.

Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa
Ruta 34.

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel