Quiénes deben renovar el DNI en 2026 y cómo realizar el trámite paso a paso

Estas personas deben actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026.

El Ejecutivo , a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper) , informó las versiones actualizadas del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte . La iniciativa busca alinearse con parámetros internacionales en materia de seguridad , disminuir las posibilidades de falsificación , optimizar los procesos de verificación de identidad y avanzar en la modernización del sistema .

Trámites. ¿Hay que renovar el DNI en Jujuy? Qué pasa con los documentos actuales

Las modificaciones más relevantes se concentran en la actualización del soporte físico y la tecnología del documento . Se decidió conservar el formato de tarjeta de policarbonato con chip contactless , aunque con ajustes en la información visible tanto en el frente como en el dorso .

También se introdujeron cambios en los elementos de seguridad de Nivel 1 , es decir, aquellos perceptibles a simple vista, mientras que los mecanismos correspondientes a los niveles 2 y 3 no presentan variaciones.

Estas personas deben actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026.

El nuevo diseño del documento fue oficializado mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , difundidas en el Boletín Oficial , y comenzó a regir desde el 1° de febrero de 2026 .

El modelo de DNI presentado por el Renaper 2026 que ya entró en vigencia, no invalida a los interiores aunque en algunos casos será obligatorio actualizarlo.

Su puesta en marcha no implica dejar sin efecto de inmediato las versiones anteriores. Es decir, quienes ya tengan el DNI o el pasaporte en vigencia no están obligados a cambiarlos ni a tramitarlos nuevamente, salvo en determinadas situaciones específicas en las que sí será requisito hacerlo, entre ellas:

Niños que alcancen los 5, 8 o 14 años y deban realizar la actualización obligatoria .

que alcancen los y deban realizar la . Personas con el DNI vencido o a punto de caducar.

o a punto de caducar. Ciudadanos que requieran modificar o corregir información personal .

. Situaciones de extravío, sustracción o deterioro del documento.

El Gobierno, mediante el Registro Nacional de las Personas (Renaper), presentó los nuevos modelos del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo tramitar el nuevo modelo de DNI desde el 2026

Para gestionar la nueva versión del documento, es necesario cumplir con este procedimiento:

Elegir una oficina del Registro Civil correspondiente al domicilio o solicitar turno en un Centro de Documentación del Renaper a través de la app Mi Argentina .

correspondiente al o solicitar en un a través de la app . Asistir el día indicado con el comprobante del turno , si aplica.

con el , si aplica. Guardar el recibo del trámite para poder consultar su estado en línea en el sitio del Renaper mediante el número de identificación .

para poder consultar su estado en línea en el sitio del mediante el . El DNI será enviado al domicilio declarado o podrá retirarse en la sede seleccionada; en ambos casos, la recepción deberá ser realizada por el titular o por una persona mayor de 18 años que presente el comprobante correspondiente .

será enviado al o podrá retirarse en la sede seleccionada; en ambos casos, la recepción deberá ser realizada por el o por una persona mayor de que presente el . En el caso de trámites para menores de 14 años, será obligatorio que concurran acompañados por su representante legal, quien deberá acreditar identidad con su DNI.

Las principales novedades radican en los cambios en el soporte físico y tecnológico del documento.

Qué precio tiene sacar el nuevo DNI

Las tarifas para gestionar el nuevo DNI continúan en línea con el sistema vigente del Renaper y pueden cambiar de acuerdo a cada situación particular.

Ejemplar DNI recién nacido (primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo

(primer DNI a todos los niños de nacidos en el territorio nacional): sin cargo Primer ejemplar DNI (de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 10.000

(de de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 10.000 Actualización de 5/8 años : $ 10.000

: $ 10.000 Actualización de 14 años : $ 10.000

: $ 10.000 Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 10.000

(actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 10.000 Rectificación por reconocimiento de identidad de género : sin cargo

: sin cargo DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles ): $ 26.000

(dentro de las ): $ 26.000 DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles ): $ 41.000

(retira en oficina de origen en ): $ 41.000 DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin): $ 57.000

Se resolvió que mantenga su formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero con variantes en los datos visibles en anverso y reverso.

Cómo es el nuevo diseño del DNI

El diseño aprobado por el Renaper se produce en policarbonato, incorpora grabado láser y agrega un chip sin contacto que almacena datos biométricos. Estas características hacen más compleja su falsificación y refuerzan la seguridad de la información personal. Según se explicó, el objetivo es adecuarse a los estándares internacionales fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En relación con el nuevo DNI electrónico, el diseño suma distintos recursos visuales como la escarapela que rodea la fotografía, estrellas de la Argentina, el Sol de Mayo, imágenes de glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental. A esto se agregan un holograma transparente actualizado, impresión en iris, una ventanilla translúcida y relieves táctiles.

Estas personas deben actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026.

Por su parte, los documentos destinados a personas extranjeras conservan el mismo formato general, incorporando datos relacionados con la residencia o la naturalización. En tanto, los excombatientes de Malvinas mantienen la inscripción identificatoria correspondiente.