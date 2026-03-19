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19 de marzo de 2026 - 19:11
País.

El Gobierno publicará documentos históricos de la SIDE sobre el período 1973-1983

La SIDE comenzará a difundir documentos oficiales del período 1973-1983 junto con una guía para investigadores y ciudadanos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

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En esta primera etapa se difundirá un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con una guía de desclasificación pensada para facilitar la lectura y contextualización del material por parte de ciudadanos, investigadores y comunicadores. La propia SIDE comunicó el inicio del procedimiento de publicación en sus canales oficiales.

Qué tipo de material se va a publicar

De acuerdo con la información difundida, la documentación fue organizada en carpetas temáticas e incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983. También se indicó que el proceso contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación.

Según detalló Infobae, el material se dividió en tres grandes grupos: Orgánicas, misiones y funciones de la SIDE; Normativa interna; y Comisión Asesora de Antecedentes. La guía que acompaña la publicación incorpora además una línea de tiempo para ubicar cronológicamente cada documento.

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Documentos hist&oacute;ricos de la SIDE.

Documentos históricos de la SIDE.

Qué busca el Gobierno con la desclasificación

Desde la SIDE señalaron que el objetivo es fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y mejorar su vínculo con la sociedad. En esa línea, el organismo sostuvo que la desclasificación de archivos antes secretos tiene un valor ético, político y social, además de aportar información relevante para comprender el pasado reciente.

La medida se conecta con un anuncio previo realizado por el Gobierno el 24 de marzo de 2025, cuando informó que desclasificaría la documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura que permanecía en poder de la SIDE.

Qué aparece en los documentos ya difundidos

Entre los ejemplos mencionados en la primera difusión aparecen materiales sobre la estructura interna del organismo, áreas de contrainteligencia, registros de personas y organizaciones, y sectores dedicados al seguimiento de medios de comunicación y actividades psicológicas durante esos años. También se mencionan circulares y directivas que delimitaban formalmente el rol informativo de la SIDE frente a tareas represivas u operativas de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

La documentación será difundida a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Inteligencia y luego incorporada al circuito de preservación documental del Estado.

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