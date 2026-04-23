"He fracasado": un profesor cuestionó el modelo de enseñanza tradicional y es viral

En un contexto atravesado por la expansión de la inteligencia artificial y el consumo de contenidos, el ámbito universitario enfrenta un reto inédito. Esto fue profundizado por un profesor de España que, tras terminar una clase en la que apenas asistieron seis estudiantes, optó por registrar un video que en poco tiempo se hizo viral en TikTok.

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“ He fracasado como profesor ”, expresó el educador, dando comienzo a una reflexión autocrítica que encontró eco en numerosos colegas de distintos países.

Desde su perspectiva, la dificultad central está en la continuidad de un modelo que ha perdido efectividad: la clase expositiva apoyada exclusivamente en la lectura de presentaciones en PowerPoint .

Para el profesor, uno de los principales desaciertos de buena parte del ámbito académico actual es insistir en métodos de enseñanza propios de fines del siglo pasado. En un escenario donde los estudiantes pueden acceder a cualquier información en cuestión de segundos, el esquema tradicional de clase termina resultando poco eficaz e incluso contraproducente .

El docente español George FN usó sus redes sociales para reflexionar sobre la crisis de las metodologías de enseñanza.

“Leer un PowerPoint es, literalmente, un somnífero para los estudiantes”, sostuvo. Para el docente, la pérdida de interés de los jóvenes no responde necesariamente a una actitud de rebeldía, sino más bien al resultado de estrategias pedagógicas desactualizadas que ya no consiguen incentivar el pensamiento crítico.

El debate se instaló en la red

La publicación del tiktoker desató una gran cantidad de comentarios, que se polarizaron principalmente en dos posiciones:

Cuestionamientos al sistema educativo: Una parte importante de los usuarios respaldó al docente y sostuvo que la raíz del problema es estructural. Señalaron que existen programas con contenidos excesivos o poco relevantes, estudiantes sobrecargados de información y una ausencia generalizada de formación en habilidades prácticas. Todo ello configuraría una dinámica que termina desmotivando tanto a quienes enseñan como a quienes aprenden.

En la era de la inteligencia artificial y los contenidos de consumo rápido, el aula universitaria se enfrenta a un desafío sin precedentes.

La defensa del valor de la oratoria: En contraste, hubo quienes remarcaron que el inconveniente no está en la herramienta o el formato, sino en la forma en que se utiliza. “Una clase magistral no consiste en leer diapositivas”, señalaron distintos docentes, subrayando que lo fundamental es la capacidad del profesor para guiar al grupo y estimular el pensamiento crítico por encima de la simple repetición o memorización.

En definitiva, el mensaje de George FN terminó funcionando como un reflejo para muchos educadores: el reto de hoy no pasa únicamente por transmitir contenidos, sino por lograr que los estudiantes realmente quieran estar y participar dentro del aula.