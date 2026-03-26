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26 de marzo de 2026 - 07:01
Sociedad.

Un gesto que emocionó: alumnos sorprendieron a su profesor con un regalo inesperado

Estudiantes de sexto año idearon una sorpresa especial para su profesor, ocultando el obsequio en un lugar impensado. El momento se volvió viral en TikTok.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alumnos sorprendieron a su profesor con un regalo inesperado.

Alumnos sorprendieron a su profesor con un regalo inesperado.

En las escuelas secundarias, el buzo de egresados suele representar el mayor emblema de pertenencia de una promoción, aunque en esta ocasión el diseño tuvo un protagonista inesperado. Estudiantes de Mar del Plata decidió incorporar a su profesor, de apellido Gamarra, como un integrante más del grupo.

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Para eso, el grupo le preparó un regalo que culminó en aplausos y un momento cargado de emoción. Todo quedó documentado en la cuenta @promo26tecc, donde se aprecia cómo los estudiantes llevaron adelante una puesta en escena digna de una producción cinematográfica.

La increíble sorpresa de unos alumnos a su profesor favorito.

Durante el desarrollo de la clase, uno de los alumnos comenzó a manipular el gabinete de una computadora con un destornillador, fingiendo dificultades para abrirlo.

Gamarra, fiel a su habitual paciencia, se acercó para colaborar. Entre risas contenidas que se escuchaban de fondo, el docente retiró los tornillos y levantó la tapa metálica esperando encontrar los componentes habituales como cables y la placa de video. Sin embargo, en lugar de eso, se topó con una bolsa oculta en el espacio destinado al disco rígido.

La reacción del profesor

Al abrirla, la expresión del docente cambió por completo: se trataba del buzo oficial de la promoción, confeccionado especialmente para él. En ese momento, el aula estalló en un aplauso unánime, mientras Gamarra, con una amplia sonrisa y notablemente emocionado, sostenía la prenda que acababa de recibir.

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@promo26tecc entregándole el buzo a Gamarra : promo26tecc#promo26#promo26#parati Yellow - s0ng4y0uu

El video rápidamente comenzó a circular en redes y se volvió viral, acumulando miles de visualizaciones y mensajes de usuarios que destacaron el fuerte lazo humano dentro del aula. “Cuando el profe deja huella, pasan estas cosas”, comentó un usuario, sintetizando el sentir de una comunidad educativa que acompañó la emoción del docente de Mar del Plata.

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