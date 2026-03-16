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16 de marzo de 2026 - 10:37
Sociedad.

Mario Suruguay, el profesor que convirtió una adversidad en un espacio de inclusión y amor por la natación

La historia del profesor Mario Suruguay mezcla superación personal, natación adaptada y un trabajo cotidiano junto a familias de toda la provincia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mario Suruguay transformó una etapa difícil de salud en un proyecto inclusivo que hoy contiene a chicos con y sin discapacidad en Jujuy.

Mario Suruguay transformó una etapa difícil de salud en un proyecto inclusivo que hoy contiene a chicos con y sin discapacidad en Jujuy.

La historia de Mario Suruguay y Fundación Los Pingüinos: natación, inclusión y superación en Jujuy

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Hace mucho tiempo, calculando la primera clase para adultos que di, ya pasaron 26 años. Con 30 años inicié con clases a mis hijos y a mis sobrinos. Yo estaba atravesando una situación de salud; con eso era una terapia para mí y para ellos”, contó.

Embed - Mario Suruguay, el profesor que convirtió una adversidad en un espacio de inclusión

Ese comienzo fue casi íntimo, familiar. Primero estuvieron sus hijos y sus sobrinos. Después llegó el crecimiento. “Con el paso del tiempo los comencé a inscribir para torneos y fuimos ganando, y ahí los otros papis iban viendo y se comenzaron a sumar”, recordó. La experiencia fue tomando forma hasta que le propusieron armar un equipo de natación y, cuando ya tuvieron una pileta disponible, empezó una nueva etapa. “Cuando ya teníamos la pileta a disposición comenzamos a incluir a otros chicos”, dijo.

Ese recorrido tiene un punto de partida claro en una experiencia personal muy dura. Suruguay contó que había atravesado un síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que lo dejó cuadripléjico durante meses y que lo obligó a empezar de nuevo. En ese proceso, la natación fue una parte central de su recuperación. Desde esa vivencia nació también la idea de crear un espacio de contención para chicos con discapacidad.

Fundación Los Pingüinos
La historia de Mario Suruguay y Fundación Los Pingüinos: natación, inclusión y superación en Jujuy

La historia de Mario Suruguay y Fundación Los Pingüinos: natación, inclusión y superación en Jujuy

Natación: Un espacio donde la terapia también pasa por el juego y el deporte

En Fundación Los Pingüinos conviven el entrenamiento, la recreación, el aprendizaje y la rehabilitación. Hoy asisten chicos con y sin discapacidad, y la propuesta incluye a niños y jóvenes con síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, trastornos de aprendizaje y espina bífida, entre otras condiciones. Según contó el profesor, actualmente trabajan con 18 chicos con síndrome de Down, de entre 5 y 25 años, además de otros grupos que se van incorporando de acuerdo con cada diagnóstico y con los horarios disponibles.

Mario Suruguay y Fundación Los Pingüinos
La historia de Mario Suruguay y Fundación Los Pingüinos: natación, inclusión y superación en Jujuy

La historia de Mario Suruguay y Fundación Los Pingüinos: natación, inclusión y superación en Jujuy

La mirada de Suruguay sobre ese trabajo cotidiano se corre del lugar asistencialista y se apoya mucho más en el intercambio humano que se genera todos los días en la pileta. “Nosotros aprendemos mucho de ellos. Día a día, levantarse, hacer su terapia, ir al colegio y después ir a la pileta, estar con una sociedad que tiene diferentes tipos de barreras, nos enseñan a nosotros a superarnos. Ellos para todo lo hacen con una sonrisa”, expresó.

“Nosotros aprendemos mucho de ellos" “Nosotros aprendemos mucho de ellos"

La fundación evalúa cada caso antes del ingreso y organiza la incorporación según las necesidades de cada chico. El contacto, explicó, se realiza a través de la página de Facebook “Fundación Los Pingüinos”, donde también reciben ayuda para acompañar a quienes compiten.

La historia de Los Pingüinos fue creciendo con los años. En una nota publicada por El Tribuno de Jujuy, Suruguay recordó que el equipo llegó a reunir a cientos de alumnos y que participó de encuentros en Perú y Bolivia. Allí también se destacó que el proyecto nació como un equipo de natación adaptada para nuclear a chicos con y sin discapacidad en un mismo espacio de contención, comprensión y recreación.

Rodrigo Abán

El ejemplo de Rodrigo y el impulso para el semillero

Dentro de ese camino también aparece el nombre de Rodrigo Abán, uno de los nadadores surgidos de la fundación, que ya fue citado a la Selección Argentina Paralímpica y espera la convocatoria oficial para competir en Portugal. “En abril estamos esperando la convocatoria oficial para que un nadador, Rodrigo Abán, que ya fue citado a la Selección Argentina Paralímpica, sueñe con competir en Portugal. Rodrigo tiene 15 años, viene de Palpalá y todos los días va al colegio, viene a entrenar”, destacó Suruguay.

La citación de Rodrigo fue confirmada por TodoJujuy, que lo presentó como una de las grandes promesas del deporte adaptado de la provincia. El nadador jujeño fue convocado al seleccionado paralímpico y sueña con competir en Portugal, después de un proceso de crecimiento deportivo sostenido dentro de la fundación.

Rodrigo Abán

Esa proyección también habla del trabajo silencioso que se hace todos los días. No solo en los logros deportivos, sino en el vínculo con las familias, en la constancia y en el sostén cotidiano. “Muchos no tienen el placer que yo tengo de compartir la alegría con las familias y los chicos… eso te retribuye mucho”, dijo el profesor.

En esa frase aparece buena parte del sentido de este proyecto: un espacio donde el agua sirve para entrenar, rehabilitar, jugar y crecer, pero también para acompañar. Y donde una experiencia personal de dolor terminó abriendo un camino de inclusión para muchos otros.

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