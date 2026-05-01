EXAR y el Ministerio de Salud de Jujuy lanzan un programa pionero de salud mental en la Puna jujeña

EXAR y el Ministerio de Salud de Jujuy lanzan un programa pionero de salud mental

El programa entre EXAR y el Ministerio , que comenzó el 9 de abril, busca fortalecer las capacidades locales para la detección temprana de factores de riesgo y promover herramientas de prevención y acompañamiento en territorio. La propuesta marca un hito en el abordaje comunitario de la salud mental en la región.

Puna. EXAR promueve la formación de líderes comunitarios en el Departamento de Susques

Con encuentros quincenales y una metodología participativa, los contenidos se definen en función de las prioridades identificadas por los propios vecinos , promoviendo la construcción de redes de contención y apoyo.

“Fortalecer nuestro autocuidado para poder cuidar mejor a otros es uno de los pilares de este programa”, señaló Lucila Lasry , Gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR. La iniciativa reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo integral y sostenible de las comunidades de su área de influencia.

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La Comisión Municipal y la Comunidad Aborigen Pórtico de los Andes de Susques, con el apoyo de EXAR, lideran acciones de saneamiento en la Ruta Provincial 52

Durante la planificación del trabajo conjunto se realizó limpieza en un tramo de la Ruta 52, una vía estratégica hacia el Paso de Jama. El pasado 13 de abril inició el operativo de saneamiento a la altura de la Comunidad Aborigen Pórtico de los Andes de Susques, uno de los corredores más transitados de la Puna jujeña.

La iniciativa contó con la participación de EXAR y otras empresas mineras de la región, quienes trabajaron en la recolección de residuos sólidos dispersos a lo largo de la traza. Los desechos recopilados fueron retirados y gestionados para su disposición final.

Además del saneamiento, la actividad buscó generar conciencia sobre el cuidado del entorno. La iniciativa tendrá continuidad durante las próximas semananas con el objetivo de ampliar el alcance de las tareas y sostener acciones de cuidado ambiental en el corredor clave.

La Ruta 52 cumple un rol clave en la conexión con el Paso de Jama y el desarrollo económico regional, por lo que este tipo de intervenciones resultan centrales para su conservación.

Sobre EXAR

Es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, donde se emplaza la “Planta Cauchari Olaroz”, en la provincia de Jujuy, República Argentina.

En 2024, la compañía se convirtió en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, al superar las 25.000 toneladas producidas. En 2025 marcó otro hito superando las 34.000 toneladas de producción anual.

EXAR cuenta con la capacidad instalada para producir hasta 40.000 toneladas. EXAR genera más de 2000 empleos, entre trabajadores directos e indirectos.

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