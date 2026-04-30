Aumenta la nafta: de cuánto será el incremento a partir de hoy

Un aumento en los precios finales de las naftas y el gasoil comenzará a regir desde este viernes en todo el país, a partir de la actualización parcial por inflación del impuesto a los combustibles. La suba será del 0,5% y se trasladará directamente al valor que pagan los consumidores.

Inflación. Uno por uno, los aumentos de mayo que vuelven a golpear el bolsillo

El Gobierno Nacional confirmó la medida a través del decreto 302, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma establece la aplicación de una parte de la actualización por inflación del impuesto a los combustibles.

Además, el decreto posterga hasta el 1 de junio el grueso del incremento de los gravámenes sobre los combustibles que se comercializan en el país.

El Gobierno había frenado los aumentos

En abril, el Ejecutivo había decidido aplazar la actualización de ese tributo, luego del aumento del 25% que registraron los precios de las naftas y el gasoil como consecuencia del alza del petróleo a nivel internacional por la guerra en Medio Oriente.

En ese momento, la decisión del Gobierno se acopló al anuncio de YPF, seguido por el resto de las petroleras, de no trasladar el impacto de los precios internacionales hasta mediados de mayo.

Aumenta 3,5% la nafta y el gasoil en YPF: cómo quedarán los precios y en qué horario será más barato el combustible.

La actualización será parcial

Ahora, con el petróleo en torno a los US$110, un valor similar al de inicios de abril, la actualización impositiva que sigue la evolución trimestral del IPC se efectivizará de manera parcial.

Con el decreto publicado este jueves, el Gobierno dejó para el mes próximo el aumento total del remanente pendiente de 2024 y de los primeros tres trimestres de 2025, que el Ejecutivo ya viene dilatando hace meses.