La Iglesia católica de Salta atraviesa una preocupación creciente por la baja en las vocaciones sacerdotales . Cada vez menos jóvenes eligen iniciar el camino hacia el sacerdocio, una situación que ya impacta en la organización pastoral de distintas comunidades.

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El padre Marcos Cepeda , vicario cooperador de la Catedral Basílica y asesor de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis, vinculó esta situación con cambios culturales y con las dificultades actuales para asumir compromisos a largo plazo.

“ Hoy en día el mundo nos propone relaciones líquidas, más espontáneas , un día sí, otro día no, y la cuestión de un 'hasta siempre' cuesta visualizarla", señaló el religioso en una entrevista con Radio Salta esta semana.

La Iglesia de Salta advierte por la falta de sacerdotes (Foto ilustrativa) La Iglesia de Salta advierte por la falta de sacerdotes (Foto ilustrativa)

Según explicó, la disminución de jóvenes interesados en el sacerdocio representa un desafío para la Iglesia y para el acompañamiento espiritual de las comunidades. "Pasamos de tener seminarios con 60 jóvenes a algunos que hoy tienen cuatro. Nosotros en el Seminario de Salta tenemos ocho, pero cuatro son de Jujuy", detalló.

Recordó que cuando ingresó al seminario eran 30 alumnos y seis en su promoción. "Vamos viendo que cada vez disminuye", y afirmó que "las vocaciones que se acercan son vocaciones más comprometidas en el estilo de vida que están eligiendo".

Los cambios culturales en Salta

Cepeda vinculó la caída de vocaciones con transformaciones culturales y sociales que atraviesan a las nuevas generaciones. "Hoy los jóvenes tienen una cuestión más fluida. Si no me siento bien, esto no es para mí y me voy", expresó Cepeda. "El mundo nos propone cosas distintas", pero dijo que el papa Francisco "les dio protagonismo a los jóvenes".

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La falta de sacerdotes obliga a que un mismo cura deba atender varias comunidades, especialmente en zonas donde la presencia religiosa depende de pocos referentes. Esta realidad fue planteada el domingo pasado durante una de las misas realizadas en la Catedral.

La Arquidiócesis de Salta cuenta con alrededor de 70 curas, de los cuales 64 están al frente de comunidades parroquiales. "Hay algunos que ya no pueden estar a cargo por cuestiones de salud y otros que colaboran, pero no tienen parroquias", explicó.

Existen unas 68 parroquias y vicarías autónomas en la provincia. Cepeda dijo que un solo cura asiste las comunidades de El Tala y Nuestra Señora de La Candelaria, mientras que otro atiende simultáneamente Guachipas y La Viña.

"Tenemos varias comunidades que necesitarían dos o tres curas, pero solo hay uno", señaló y dijo que ante este panorama existen espacios donde los laicos pueden colaborar. "La clave es animarnos a acercarnos y poner a disposición ese don que Dios nos ha dado".

El debate por el celibato

Cepeda se refirió a la polémica por el celibato sacerdotal y aclaró que se trata de una decisión voluntaria. "La opción del celibato es una opción libre. Nadie nos obliga con una pistola a asumir este estilo de vida", afirmó.

"No me caso para tener un corazón libre y poder ir al encuentro del otro", señaló y dijo que trabajan para fortalecer la formación integral de los seminaristas con la incorporación de un sacerdote especializado en psicología para trabajar el desarrollo personal de quienes eligen la vida consagrada.