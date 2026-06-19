Escándalo por la fake news: Celia Messi le respondió a Florencia Peña y le hizo un pedido

Celia Messi le contestó a Florencia Peña tras el escándalo por la fake news y le hizo un pedido.

Florencia Peña le hizo llegar un mensaje a Celia Messi para pedir disculpas tras haber difundido en vivo, durante una emisión de Luzu TV , una noticia falsa . En ese momento anunció erróneamente la muerte de Jorge Messi , lo que generó un fuerte rechazo en redes y la llevó a alejarse del programa y de la señal de streaming .

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Horas más tarde, la madre de Lionel Messi respondió el mensaje, y Yanina Latorre dio a conocer detalles de la conversación que mantuvieron.

“Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que -si bien no son amigas- la respeta y admira. Y que espera que puedan juntarse a tomar un café ”, detalló la conductora a través de sus redes sociales .

Por su parte, Peña se mostró visiblemente afectada por lo ocurrido y dialogó con la prensa antes de ingresar a la función de Las hijas , la obra teatral que encabeza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa .

“Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase. Por mis hijos les juro que yo pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación”, manifestó frente a colegas de TN.

Florencia Peña se mostró devastada por haber caído en una fake news.

El anuncio de Florencia Peña sobre la fake news sobre la muerte del papá de Messi

Florencia Peña afirmó en vivo que el padre de Lionel Messi había fallecido. Sin embargo, más tarde la conductora tuvo que rectificarse y pedir disculpas por haber difundido esa información sin corroborarla previamente.

Embed "Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, expresó durante la emisión de El show del verano por Luzu.

La declaración generó sorpresa e impacto en el estudio, aunque pocos minutos después el equipo salió a desmentir lo dicho y aclarar que se trataba de un rumor infundado.

Yanina Latorre contó cómo fue el diálogo entre Celia Messi y Florencia Peña.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas porque...”, señaló una de las productoras.

Por su parte, Peña agregó: “Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake”. Y reflexionó: “Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake y qué es real. Y todo lo tenés que poner en tela de juicio hasta que (se conforma)”.