viernes 19 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de junio de 2026 - 09:44
Espectáculos.

Escándalo por la fake news: Celia Messi le respondió a Florencia Peña y le hizo un pedido

La madre de Lionel Messi se contactó con la actriz luego de la polémica generada por lo que dijo en vivo al aire de Luzu TV sobre Jorge Messi.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Celia Messi le contestó a Florencia Peña tras el escándalo por la fake news y le hizo un pedido.

Celia Messi le contestó a Florencia Peña tras el escándalo por la fake news y le hizo un pedido.

Florencia Peña le hizo llegar un mensaje a Celia Messi para pedir disculpas tras haber difundido en vivo, durante una emisión de Luzu TV, una noticia falsa. En ese momento anunció erróneamente la muerte de Jorge Messi, lo que generó un fuerte rechazo en redes y la llevó a alejarse del programa y de la señal de streaming.

Lee además
el comunicado de la familia de lionel messi sobre la salud de jorge messi
Mundo.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi
Florencia Peña rompió en llanto tras el error de información.
Espectáculos.

Luzu TV echó a los responsables tras el error de Florencia Peña sobre el papá de Messi

Horas más tarde, la madre de Lionel Messi respondió el mensaje, y Yanina Latorre dio a conocer detalles de la conversación que mantuvieron.

Celia Messi y Florencia Peña firmaron la paz luego de la polémica.

“Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que -si bien no son amigas- la respeta y admira. Y que espera que puedan juntarse a tomar un café”, detalló la conductora a través de sus redes sociales.

Por su parte, Peña se mostró visiblemente afectada por lo ocurrido y dialogó con la prensa antes de ingresar a la función de Las hijas, la obra teatral que encabeza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa.

“Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase. Por mis hijos les juro que yo pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación”, manifestó frente a colegas de TN.

Florencia Peña se mostró devastada por haber caído en una fake news.

El anuncio de Florencia Peña sobre la fake news sobre la muerte del papá de Messi

Florencia Peña afirmó en vivo que el padre de Lionel Messi había fallecido. Sin embargo, más tarde la conductora tuvo que rectificarse y pedir disculpas por haber difundido esa información sin corroborarla previamente.

Embed

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, expresó durante la emisión de El show del verano por Luzu.

La declaración generó sorpresa e impacto en el estudio, aunque pocos minutos después el equipo salió a desmentir lo dicho y aclarar que se trataba de un rumor infundado.

Yanina Latorre contó cómo fue el diálogo entre Celia Messi y Florencia Peña.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas porque...”, señaló una de las productoras.

Por su parte, Peña agregó: “Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake”. Y reflexionó: “Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake y qué es real. Y todo lo tenés que poner en tela de juicio hasta que (se conforma)”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi

Luzu TV echó a los responsables tras el error de Florencia Peña sobre el papá de Messi

La reacción del papá de Lionel Messi tras la falsa noticia sobre su muerte

FNE 2026: las candidatas del Sagrado Corazón de Palpalá

Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Luzu TV, Nico Occhiato y Flor Peña

Lo que se lee ahora
Candidatas Sagrado Corazón. video
Se viene.

FNE 2026: las candidatas del Sagrado Corazón de Palpalá

Por  Federico Franco

Las más leídas

Lionel Messi y su padre Jorge
País.

La reacción del papá de Lionel Messi tras la falsa noticia sobre su muerte

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi
Mundo.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi

Florencia Peña rompió en llanto tras el error de información. video
Espectáculos.

Luzu TV echó a los responsables tras el error de Florencia Peña sobre el papá de Messi

Asado por el Día del Padre (imagen creada con IA). video
Precios.

Cuánto sale preparar un asado en Jujuy para el Día del Padre

Tiró basura en Jujuy y fue registrado por las cámaras video
Jujuy.

Lo filmaron mientras generaba un basural en Jujuy: cuáles serían las multas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel