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19 de junio de 2026 - 07:53
Deportes.

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

El encuentro se jugará el sábado 20 de junio, desde las 16, en la cancha principal de el Suri Rugby Club, en Alto Comedero.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en AltoComedero

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

El Suri Rugby Club buscará este sábado el ascenso cuando enfrente a Añatuya por la Liguilla LNG B, en un partido clave para el plantel superior y para todo el crecimiento deportivo de la institución. El encuentro se jugará el sábado 20 de junio, desde las 16 horas, en la cancha principal del club, ubicada en el barrio Alto Comedero.

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El equipo jujeño llega con muchas expectativas a este compromiso, que puede marcar un paso importante no solo para la primera división, sino también para las categorías juveniles y para la captación de nuevos jugadores. Emilio Mazzitteli, jugador del equipo de primera de El Suri Rugby Club, destacó la importancia del duelo ante Añatuya y aseguró que el plantel vive una semana especial.

“Estamos cerquita, es un partido muy importante no es solo para el plantel superior de rugby, sino que esto arrastra. Si tenemos la oportunidad de ganar y ascender, arrastramos las juveniles también, que para nosotros es muy importante la captación de jugadores, que vengan chicos nuevos al club”, expresó.

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero
El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

El jugador remarcó que el ascenso sería un impulso para todo el club, ya que permitiría fortalecer el trabajo de las divisiones formativas y acercar a más jóvenes a la práctica del rugby.

Un año de mucho trabajo en el Suri Rugby Club

Mazzitteli también valoró el proceso que viene realizando el equipo durante la temporada, con entrenamientos intensos y un cuerpo técnico nuevo que, según afirmó, ayudó mucho al crecimiento del plantel.

Venimos con un año lindo, de mucho trabajo, entrenando bastante, con cuerpo técnico nuevo, que la verdad que nos está ayudando mucho también a nosotros y tratando de hacer lo que nos piden, que es simple, pero bueno, cuando las cosas simples las ejecutás bien, hay resultados”, señaló.

En ese sentido, aseguró que el grupo está con muchas ganas de que llegue el partido para poder canalizar la ansiedad y jugar por el objetivo. “Estamos contentos y con muchas ganas de que llegue el sábado para sacar la ansiedad también”, agregó.

El club invita a la comunidad

Para el partido de este sábado, el Suri Rugby Club cobrará una entrada accesible de $2.000 para quienes quieran acercarse a acompañar al equipo. Mazzitteli remarcó que la invitación no es solo para quienes forman parte del ambiente del rugby, sino también para cualquier persona que quiera conocer el deporte y acercarse al club.

“Se va a cobrar una entrada muy módica de dos mil pesos para el que quiera venir a ver el partido. Toda la gente, que no hace falta que sea del rugby, capaz que quiere venir a ver de qué se trata esto y conocer el club”, comentó.

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero
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El jugador también habló sobre la forma en la que el plantel encara los entrenamientos y el compromiso que intentan transmitir a las categorías más chicas. “Nosotros tratamos de entrenarnos como cuasiprofesionales siendo amateurs. Creo que por ahí está la clave de poder transmitir y que este año los chicos más chicos, sobre todo, estén entendiendo ese mensaje, que tratamos de dar los más grandes, de parecer profesionales siendo amateurs”, sostuvo.

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