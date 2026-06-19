FNE 2026: seis colegios eligen representante este viernes

Elecciones de este viernes.

Este viernes 19 de junio se realizan seis elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE).

Fiesta. FNE 2026: estas son las candidatas del colegio IPSEL

Fiesta. FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Santa Bárbara

FNE 2026: Agrotecnica El Brete (Foto: gentileza Y Qué Dirán).

La elección de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete se realizó este viernes desde las 14 en el Cine Forestal.

Los nombres de la noche

Representante: Yanay Loza

1° princesa: Melisa Benítez

2° princesa: Salma Montellano

Miss Elegancia: Natalia García

Miss Simpatía: Bianca López

Paje 10: Santiago Maldonado

Míster Agro: Luciano Cardozo

Valentina Cari representará al Secundario N° 34

FNE 2026: Secundario 34. FNE 2026: Secundario 34 (Foto: gentileza Y Qué Dirán).

El Colegio Secundario N° 34 realizó su elección este viernes desde las 15 en el establecimiento educativo.

Los nombres de la noche

Representante: Valentina Cari

1° princesa: Milena Cruz

2° princesa: Solange Rojas

1° dama de honor: Nahir Andreu

2° dama de honor: Lucía Tarifa

Escuela de Comercio N°1 "Prof. José Antonio Casas"

El evento se realizó desde las 17 en el local bailable Akropolís.

Representante: Luján Rocío González

1.ª princesa: Edhit Flores

2.ª princesa: Amira Zerpa Grafión

1.ª dama de honor: Isabella Constanza Bogarín

2.ª dama de honor: Gabriela Isabel Mamani

Miss Elegancia: Tatiana Guadalupe Solís

Miss Simpatía: Morena Paola Alarcón

Chico 10: Patricio Leandro Sánchez

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Las otras elecciones de este viernes 19 de junio

La agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes continúa con cuatro elecciones durante la tarde y la noche:

Comercial N° 1 “José Antonio Casas”: desde las 17 en Acrópolis.

Comercial N° 2 de Palpalá: desde las 17 en el Estadio Olímpico.

Colegio del Salvador: desde las 19 en el establecimiento.

IPSEL: desde las 20 en Bankat.