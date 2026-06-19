FNE 2026: seis colegios eligen representante este viernes

Este viernes 19 de junio se realizan seis elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE).
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Las elecciones comenzaron durante la tarde y se extenderán hasta la noche en distintos establecimientos y locales de la provincia.
Este viernes 19 de junio se realizan seis elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE).
La elección de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete se realizó este viernes desde las 14 en el Cine Forestal.
Los nombres de la noche
Representante: Yanay Loza
1° princesa: Melisa Benítez
2° princesa: Salma Montellano
Miss Elegancia: Natalia García
Miss Simpatía: Bianca López
Paje 10: Santiago Maldonado
Míster Agro: Luciano Cardozo
El Colegio Secundario N° 34 realizó su elección este viernes desde las 15 en el establecimiento educativo.
Los nombres de la noche
Representante: Valentina Cari
1° princesa: Milena Cruz
2° princesa: Solange Rojas
1° dama de honor: Nahir Andreu
2° dama de honor: Lucía Tarifa
El evento se realizó desde las 17 en el local bailable Akropolís.
Representante: Luján Rocío González
1.ª princesa: Edhit Flores
2.ª princesa: Amira Zerpa Grafión
1.ª dama de honor: Isabella Constanza Bogarín
2.ª dama de honor: Gabriela Isabel Mamani
Miss Elegancia: Tatiana Guadalupe Solís
Miss Simpatía: Morena Paola Alarcón
Chico 10: Patricio Leandro Sánchez
La agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes continúa con cuatro elecciones durante la tarde y la noche:
Comercial N° 1 “José Antonio Casas”: desde las 17 en Acrópolis.
Comercial N° 2 de Palpalá: desde las 17 en el Estadio Olímpico.
Colegio del Salvador: desde las 19 en el establecimiento.
IPSEL: desde las 20 en Bankat.
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