La elección del Colegio del Salvador en vivo por Canal 4 para sus abonados

La elección del Colegio del Salvador podrá verse en vivo por Canal 4 para sus abonados

El Colegio del Salvador se prepara para vivir una de las noches más esperadas del calendario estudiantil. La institución realizará la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026 el próximo viernes 19 de junio, desde las 19 horas, en sus instalaciones.

La velada contará con la participación de 54 candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante del establecimiento y continuar el camino rumbo a una nueva edición de la fiesta estudiantil más importante de la provincia.

Transmisión exclusiva por Canal 4 Quienes deseen seguir cada detalle de la elección podrán hacerlo a través de Canal 4, que llevará adelante una cobertura especial en vivo del evento. La transmisión será exclusiva para clientes y abonados de la señal, quienes podrán disfrutar de la gala desde sus hogares.

La cobertura incluirá la presentación de las candidatas, los momentos más destacados de la noche y la coronación de la estudiante que representará al Colegio del Salvador en la próxima edición de la FNE.

Una noche cargada de emoción La comunidad educativa acompañará una nueva edición de esta tradicional celebración que reúne a estudiantes, docentes y familias en una jornada de alegría, compañerismo y emoción. Además, la actual representante del establecimiento, Serena Vacaflor, tendrá la misión de entregar sus atributos a quien resulte elegida como su sucesora, cerrando así una etapa y dando inicio a una nueva representación estudiantil. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las 54 candidatas del Colegio del Salvador Constanza Murillo

Francina Bonaventura

Valentina Jubert

Julieta Sivila

Carla Garzón Villagra

Julieta Mealla

Martina Sandoval

Sofía Alias

Fiorela Sarabia

Camila Corradini

Guadalupe Paredes

Cielo Tell

Candelaria Hernández

Giuliana Corradini

Constanza Morales

Bárbara Landivar

Lara Cejas

Irene De Arriba

Milagros García

Milagros Gonzalvez

María Pía Torrejón

Lola Etchecopar Fassola

Josefina Figueroa

Camila Romero

Triana Ontiveros

Guadalupe Escobar

Sofía Choque

Agustina Morales

María Pía Ontiveros

Victoria Banega

Rocío Santamans

Guillermina Doblas

Helena Silva

Catalina Bassutti

Ada Tell

Abigail Caravajal

Brunella Romero

Juana Tanco

Bianca Vásquez

Valentina Hernández

Isabel Carrillo

Trinidad González Cammuso

Josefina Díaz Matuk

Trinidad Cano

Mia Moreno

Zoé Bejarano

Bianca Carrizo Tanco

Lara Fernández

Amanda Albero

Ariadna Vargas

Josefina Hernández

Belinda Gonzalez

Emilia Almazán Huanco

Estefanía Rodo Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Con una importante convocatoria de estudiantes y familias, el Colegio del Salvador volverá a ser protagonista de una de las elecciones más convocantes del calendario estudiantil jujeño. La gala podrá seguirse en vivo y en exclusiva a través de Canal 4 para todos sus clientes y abonados.

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