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11 de junio de 2026 - 20:51
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio del Salvador

La elección será el viernes 19 de junio, desde las 19, en el Colegio del Salvador, con la participación de 54 candidatas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas colegio Del Salvador.

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La comunidad educativa vivirá una jornada especial en el marco del calendario de elecciones rumbo a la FNE 2026. Estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas que buscarán representar al colegio en una nueva edición de la fiesta estudiantil más importante de Jujuy.

La representante saliente es Serena Vacaflor, quien entregará sus atributos en una noche cargada de emoción para toda la institución.

Candidatas del Colegio del Salvador

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Las candidatas son:

  1. Constanza Murillo

  2. Francina Bonaventura

  3. Valentina Jubert

  4. Julieta Sivila

  5. Carla Garzón Villagra

  6. Julieta Mealla

  7. Martina Sandoval

  8. Sofía Alias

  9. Fiorela Sarabia

  10. Camila Corradini

  11. Guadalupe Paredes

  12. Cielo Tell

  13. Candelaria Hernández

  14. Giuliana Corradini

  15. Constanza Morales

  16. Bárbara Landivar

  17. Lara Cejas

  18. Irene De Arriba

  19. Milagros García

  20. Milagros Gonzalvez

  21. María Pía Torrejón

  22. Lola Etchecopar Fassola

  23. Josefina Figueroa

  24. Camila Romero

  25. Triana Ontiveros

  26. Guadalupe Escobar

  27. Sofía Choque

  28. Agustina Morales

  29. María Pía Ontiveros

  30. Victoria Banega

  31. Rocío Santamans

  32. Guillermina Doblas

  33. Helena Silva

  34. Catalina Bassutti

  35. Ada Tell

  36. Abigail Caravajal

  37. Brunella Romero

  38. Juana Tanco

  39. Bianca Vásquez

  40. Valentina Hernández

  41. Isabel Carrillo

  42. Trinidad González Cammuso

  43. Josefina Díaz Matuk

  44. Trinidad Cano

  45. Mia Moreno

  46. Zoé Bejarano

  47. Bianca Carrizo Tanco

  48. Lara Fernández

  49. Amanda Albero

  50. Ariadna Vargas

  51. Josefina Hernández

  52. Belinda Gonzalez

  53. Emilia Almazán Huanco

  54. Estefanía Rodo

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Elecciones que se vienen en la FNE 2026

  • 10 de junio: Colegio Secundario 54
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita
  • 12 de junio: Colegio Secundario 38
  • 12 de junio: Colegio ENET 2
  • 12 de junio: Colegio Secundario Nº6
  • 12 de junio: Colegio Bachillerato 6
  • 12 de junio: Colegio Mayor Jujuy
  • 12 de junio: Colegio Zambrano de Palpalá
  • 19 de junio: Colegio Secundario 34
  • 19 de junio: Colegio Del Salvador

Embed - CANDIDATAS COLEGIO DEL SALVADOR

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