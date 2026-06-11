FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio del Salvador

Candidatas colegio Del Salvador. Candidatas colegio Del Salvador. Candidatas colegio Del Salvador.

El Colegio del Salvador realizará su elección representante 2026 para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) el viernes 19 de junio, desde las 19 horas, en las instalaciones de la institución.

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La comunidad educativa vivirá una jornada especial en el marco del calendario de elecciones rumbo a la FNE 2026. Estudiantes, familias y docentes acompañarán a las candidatas que buscarán representar al colegio en una nueva edición de la fiesta estudiantil más importante de Jujuy.

La representante saliente es Serena Vacaflor, quien entregará sus atributos en una noche cargada de emoción para toda la institución.

Candidatas del Colegio del Salvador Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las candidatas son: Constanza Murillo Francina Bonaventura Valentina Jubert Julieta Sivila Carla Garzón Villagra Julieta Mealla Martina Sandoval Sofía Alias Fiorela Sarabia Camila Corradini Guadalupe Paredes Cielo Tell Candelaria Hernández Giuliana Corradini Constanza Morales Bárbara Landivar Lara Cejas Irene De Arriba Milagros García Milagros Gonzalvez María Pía Torrejón Lola Etchecopar Fassola Josefina Figueroa Camila Romero Triana Ontiveros Guadalupe Escobar Sofía Choque Agustina Morales María Pía Ontiveros Victoria Banega Rocío Santamans Guillermina Doblas Helena Silva Catalina Bassutti Ada Tell Abigail Caravajal Brunella Romero Juana Tanco Bianca Vásquez Valentina Hernández Isabel Carrillo Trinidad González Cammuso Josefina Díaz Matuk Trinidad Cano Mia Moreno Zoé Bejarano Bianca Carrizo Tanco Lara Fernández Amanda Albero Ariadna Vargas Josefina Hernández Belinda Gonzalez Emilia Almazán Huanco Estefanía Rodo Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Elecciones que se vienen en la FNE 2026 10 de junio: Colegio Secundario 54

12 de junio: Colegio Santa Teresita

12 de junio: Colegio Secundario 38

12 de junio: Colegio ENET 2

12 de junio: Colegio Secundario Nº6

12 de junio: Colegio Bachillerato 6

12 de junio: Colegio Mayor Jujuy

12 de junio: Colegio Zambrano de Palpalá

19 de junio: Colegio Secundario 34

19 de junio: Colegio Del Salvador Embed - CANDIDATAS COLEGIO DEL SALVADOR

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