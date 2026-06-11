FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la Elección del Colegio Nacional Nº3

La FNE 2026 se vive a pleno en Jujuy, y el Nacional N°3 Éxodo Jujeño conocerá este viernes 12 de junio a su nueva Representante. Es por eso, que los clientes de Canal 4 tienen un beneficio exclusivo y pueden seguir el minuto a minuto del evento que reune a los estudiantes jujeños.
A qué hora es la transmisión de la Elección del Nacional Nº3
Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 12 de junio, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana del Nacional Nº3 "Éxodo Jujeño". La transmisión se podrá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.
Las candidatas del Nacional 3
Las candidatas que participarán de la elección son:
- Ana Sofía Torres Cruz
- Tiara Abril Chauque
- Bianca Aylen Ávila
- Sofía Florencia Requena
- Lara Antonella Mendoza
- Clarisa Soria
- Brisa Mamani
- María Belén Toledo
- Ariadna Agustina Mailen Peloc
- Lourdes M. Zalazar
- Sofía Aylén López
- Carla V. Valdiviezo Tapia
- Jocelyn Milena Flores
- Elena Violeta Carrillo
- Bianca Urzagasti
- Lucía Julieta Maldonado
- Juana Tatiana Brizuela
- Ana Luján Vernanchet
- Nara Fernández Gómez
- Gabriela Caballero
- Alexia Lara Isadora Maurin
- Gabriela Sofía Mamani
- Milagros Alarcón Duran
- Kiara Micaela Prieto
- Maite Ángela Bejerano
- Brisa Vega
- Candela Jaime
- Lourdes Paulina Sajama
- Victoria N. Trujillo
- Pilar Vacaflor
- Claudia Jazmín Lamas
- Julieta Silvina Llanos
- Sofía Oriana Gaspar
- Celeste Pacheco
- Constanza Cardozo
- Teresita Luana Aparicio
- Nahiara Monserrat Mamani
- Abril Agostina Britos
- Florencia Luisana López
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