FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la Elección del Colegio Nacional Nº3

Jujuy. El Comercial 1 elegirá a su representante para la FNE 2026

FNE 2026 Sofía Tolaba fue elegida embajadora del Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos

Todos los clientes de Canal 4, podrán mirar de forma exclusiva este viernes 12 de junio, desde las 21 horas, el minuto a minuto de la pasada de las candidatas, el baile de los pajes y la elección de la flamante soberana del Nacional Nº3 "Éxodo Jujeño". La transmisión se podrá ver por la frecuencia 4 analógica y frecuencia 11 en HD.

Las candidatas que participarán de la elección son:

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