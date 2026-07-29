FNE 2026: inician las inscripciones para el desfile Bienvenida Primavera

Desfile Bienvenida Primavera de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Desfile Bienvenida Primavera de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El Ente Autárquico Permanente habilitó las inscripciones para participar del desfile Bienvenida Primavera 2026, una de las actividades previstas dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La convocatoria estará abierta del 3 al 7 de agosto.

Cómo inscribirse al Desfile Bienvenida Primavera Para realizar la inscripción, se debe presentar una nota en formato papel dirigida al presidente del EAP, Leandro Morales.

La recepción de notas será desde el 3 al 7 de agosto.

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2025 (Archivo) Dónde presentar la nota Las inscripciones se recibirán en las oficinas del Ente Autárquico Permanente. La sede está ubicada en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití s/n, en el edificio de ex Infinito por Descubrir.

Horarios de atención Las notas podrán presentarse en los siguientes horarios: De 9 a 13 horas .

. De 16 a 20 horas. Cuándo será el desfile El Desfile Bienvenida Primavera 2026 se realizará el 16 de septiembre, desde las 18 horas. La actividad forma parte de la agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes: Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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