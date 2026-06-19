Pidieron juicio oral por el caso de las mellizas envenenadas en Huacalera

El Ministerio Público de la Acusación solicitó llevar a juicio oral a un hombre acusado de envenenar a sus hijas mellizas recién nacidas , abandonar a ambas dentro de una bolsa y provocar la muerte de una de ellas en julio de 2017, en Angosto del Perchel, Huacalera .

El requerimiento fue formulado por el fiscal Aldo Lozano , titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, durante la audiencia de control de acusación. En esa instancia fueron rechazados los planteos de la defensa y se admitió la acusación fiscal , por lo que la causa quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.

La Fiscalía acusa al hombre como presunto autor del delito de homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría, por la muerte de una de las niñas. También se le atribuye el delito de homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en grado de tentativa y en coautoría, respecto de la segunda melliza, que logró sobrevivir.

De acuerdo con la investigación, el hombre mantenía un vínculo familiar con la madre de las recién nacidas, ya que era su cuñado. Sin embargo, tras nuevas medidas probatorias impulsadas por la Fiscalía, estudios comparativos de ADN establecieron que también era el padre biológico de las dos niñas.Las pericias fueron realizadas tanto sobre muestras biológicas de la hija sobreviviente como sobre restos biológicos de la víctima fallecida.

Qué ocurrió en Huacalera

Según la hipótesis fiscal, las mellizas nacieron durante la madrugada del 7 de julio de 2017 en una vivienda rural ubicada en Angosto del Perchel. Luego del parto, ambas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida. Posteriormente, habrían sido colocadas dentro de una bolsa y abandonadas en las inmediaciones de la vivienda.

Las niñas fueron encontradas horas después por personal policial y sanitario, luego de que la madre ingresara al Hospital de Tilcara para solicitar asistencia médica. Los profesionales advirtieron que la mujer presentaba signos de haber dado a luz recientemente, por lo que se inició un procedimiento que permitió localizar a las recién nacidas.

Una de las niñas murió y la otra sobrevivió

Las mellizas fueron trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Pese a la intervención de los profesionales de la salud, una de ellas falleció. La segunda niña logró sobrevivir después de permanecer internada durante un período prolongado y recibir tratamiento especializado.

La investigación incorporó informes médicos, pericias toxicológicas y testimonios de los profesionales que atendieron a las víctimas. También se sumaron declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo y otras evidencias reunidas durante la pesquisa.

Estuvo prófugo durante más de ocho años

La causa comenzó a investigarse en 2017, pero poco tiempo después el imputado abandonó el país. Desde entonces, permaneció prófugo de la Justicia durante más de ocho años y sobre él pesaban una orden de detención y una declaración de rebeldía.

MPA Calle Otero Pidieron juicio oral por el caso de las mellizas envenenadas en Huacalera

Su captura se concretó en diciembre de 2025, cuando fue identificado en un paso fronterizo mientras intentaba ingresar nuevamente al territorio argentino. A partir de su detención, la Fiscalía reactivó distintas medidas de investigación, incorporó nuevas pruebas y completó los elementos necesarios para solicitar que sea juzgado.

La causa quedó en condiciones de avanzar a juicio

Con la acusación fiscal admitida y superada la audiencia de control, la causa se encuentra en condiciones de pasar a la etapa de juicio oral. En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas y se determinará la eventual responsabilidad penal del acusado por el hecho ocurrido en 2017.